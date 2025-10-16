김동연 지사, 햇빛소득 올리는 포천마을 찾아 "마치미 모델 확대”

김동연 경기도지사, ‘달달버스’ 타고 도민과 소통

마치미 마을·에너지 자립마을 등 경기도 RE100 사업 참여

주민 대다수 참여…월평균 7만원·전기요금 0원으로 절감

주민 일부는 매월 20만원 정도 햇빛 소득 받고 있어

경기도 포천시 가산면 우금1리 마치미 마을이 태양광 발전을 통해 '돈 버는 마을'로 거듭났다. 해가 쨍쨍한 날이면 전기를 생산해 주민들이 소득을 올리고 마을 공동기금도 꾸준히 쌓이는 구조다.

김동연 경기도지사가 16일 포천시 마치미마을에서 열린'경기RE100 최우수마을 현판 제막식'에서 인사말을 하고있다. 경기도 제공

마치미 마을은 2015년부터 경기도가 추진한 에너지 자립마을 사업에 참여해 2016년까지 38가구가 132.12㎾ 규모의 태양광 시설을 설치했다. 이후 2023년에는 33가구가 에너지 기회소득 마을 사업에 동참해 495㎾ 규모의 상업용 태양광 발전소를 구축했다.

또 다른 25가구는 주택지원사업을 통해 39㎾의 자가용 발전소를 설치하면서 전체 발전 규모는 총 702.12㎾(자가용 166.2㎾, 상업용 535.92㎾)에 달하게 됐다.

현재 마을의 96가구 중 대부분이 에너지 사업에 참여 중이며, 주민들은 월평균 7만원의 전기요금을 절감하고 있다. 더불어 공동 발전시설(40.92㎾)에서 얻는 전력 판매 수익 약 월 57만원은 마을 공동기금으로 적립된다.

특히 에너지 기회소득 사업에 참여한 33가구는 가구당 550만원을 투자해 발전소를 공동 설치했으며, 지난해 약 4000만원의 수익을 올렸다. 올해부터는 가구당 월평균 20만원의 '햇빛소득'을 배당받고 있다. 이는 투자금 대비 연 25% 이상의 수익률에 해당한다.

마치미 마을은 2025년 기준 경기도 내 473개 '경기 RE100 마을' 중 하나다.

이 사업은 도시가스 미공급 지역 등 에너지 취약 마을을 대상으로 경기도(30%), 시·군(50%), 주민(20%)이 비용을 분담해 신재생에너지 설비를 보급하는 정책이다. 이를 통해 ▲전기요금 절감 ▲햇빛소득 창출 ▲마을 공동기금 마련 등 에너지 복지를 실현하고 있다.

경기도는 올해 마치미 마을을 '경기 RE100 최우수 마을'로 선정했다.

김동연 지사는 이날 포천시 가산면 우금1리의 마치미 마을에서 열린 '경기 RE100 최우수 마을 현판 제막식'에 참석해 "포천은 RE100 또는 기후위기 대응 선도 시(市)"라며 "백영현 포천시장께서 말씀하신 축사(畜舍)를 활용한 에너지 발전소를 포함한 여러 가지 아이디어를 경기도가 발전시키도록 노력하겠다"고 말했다.

김동연 지사가 16일 포천시 가산면 우금1리의 마치미 마을에서 '경기 RE100 최우수 마을 현판 제막식'을 진행하고 있다. 경기도 제공

그러면서 "특히 이곳 마치미 마을 모델을 널리 확대해 경기 RE100 마을 사업이 활성화될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 덧붙였다.

마치미 마을의 사례는 '기후위기 대응'과 '지역경제 활성화'를 동시에 이루는 지속 가능한 에너지 전환의 대표 모델로 평가받고 있다.

한편 김동연 지사는 포천 마치미 마을 방문 후 영북면 농가의 추수 현장을 방문해 직접 콤바인 시운전, 벼 베기 등을 하며 지역 농민과 소통했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



