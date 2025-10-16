백경현 시장 "GTX-B 갈매역 추가 정차, 갈매권역 교통난 해소 유일 해법"

백경현 구리시장, 강희업 국토부 2차관 면담

GTX-B 갈매역 추가 정차 조속 확정 요청

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 15일 백경현 시장이 세종청사 집무실에서 강희업 국토교통부 2차관을 만나 갈매 권역의 광역교통 개선을 위한 'GTX-B 갈매역 추가 정차'의 조속한 확정을 요청했다고 16일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 15일 세종청사 집무실에서 강희업 국토교통부 2차관을 만나 'GTX-B 갈매역 추가 정차'의 조속한 확정을 요청하는 건의서를 전달하고 있다. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

대도시권광역교통위원회(대광위)는 지난 2022년 10월 갈매지구를 교통 대책 집중 관리 지구로 선정하며, 중장기적으로 철도망 등 교통시설 확충의 필요성을 언급한 바 있다.

또한 국토교통부는 수도권광역급행철도 B노선 민간투자 사업 환경영향평가서 주민 동의 의견 수렴 결과 및 반영 여부 공개문에서 "원인자 부담으로 추가 정차를 협의할 경우, GTX-B 갈매역 정차에 적극 협조한다"고 밝힌 바 있다.

이에 구리시는 현재 국가 철도공단이 추진하여 올해 말 마무리 예정인 타당성 검증 용역에 GTX-B 갈매역 추가 정차가 반영될 수 있도록 강력히 요청했다.

이 자리에서 백경현 시장은 "GTX-B 건설사업비 약 400억원을 구리시가 부담 할 예정에도 정차역이 없는 것은 구리 시민 교통 편익 측면에서 매우 불합리하다"며 "현재 국도 47호선(경춘북로)은 출퇴근 시간대 정체가 극심해 도로교통 서비스 수준이 E등급에 머물고 있다. 여기에 갈매역세권 지구와 왕숙지구가 2028년 준공되면 교통대란은 불가피한 상황으로, GTX-B 갈매역 추가 정차는 교통난을 근본적으로 해소할 수 있는 유일한 해법"이라고 강조했다.

지난 14일 오전 8시 14분 갈매경춘북로 출근 시간대(갈매 → 신내) 모습. 구리시 제공 원본보기 아이콘

지난 14일 오전 8시 14분 갈매경춘북로 출근 시간대(별내 → 갈매) 모습. 구리시 제공 원본보기 아이콘

강희업 국토교통부 2차관은 "갈매 권역의 열악한 교통 현실에 공감하며, 현재 국가 철도공단에서 타당성 검증 용역이 진행 중인 만큼 지역 균형발전과 시민 교통편의 향상을 위해 GTX-B 갈매역 추가 정차 요청을 적극 검토·지원하겠다"고 화답했다.

한편, 국가 철도공단은 지난 2월 「수도권광역급행철도(GTX)-B 노선 갈매역 추가 정차 사업 타당성 검증 용역」에 착수했으며 오는 12월 준공할 예정인 것으로 알려졌다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>