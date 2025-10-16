"요즘 누가 도쿄·오사카 가요"…日 '이 도시'가 뜬다는데

스카이스캐너, 2026년 여행 트렌드 발표

개인 취향과 관심사에 맞춘 여행이 대세

인기 여행지는 日 아사히카·미야코지마

내년에도 한국인 10명 중 8명은 해외여행을 계획하고 있는 것으로 나타났다. 한국인에게 가장 인기 있는 여행지로는 일본의 '아사히카와'와 '미야코지마'가 꼽혔다.

14일 글로벌 여행 플랫폼 스카이스캐너는 서울 중구 레스케이프 호텔에서 미디어데이를 열고 2026년을 이끌 7대 여행 트렌드와 인기 여행지를 발표했다.

스카이스캐너가 한국인 여행객 1000명을 대상으로 설문조사를 실시한 결과 응답자의 44%가 '올해와 비슷하게 해외여행을 떠날 것'이라고 밝혔다. 올해보다 더 많이 떠난다는 응답자도 36%에 달했다. 응답자의 약 80%가 해외여행 계획을 밝힌 셈이다.

내년에는 가성비 여행보다 항공권과 숙박에 더 많은 비용을 지출할 것이라는 응답 비율도 31%에 달했다. 올해와 비슷한 비용을 지출하겠단 응답은 40%로, 약 70% 이상이 올해와 비슷하거나 더 많은 예산을 책정한 것이다.

"남들 안 간 곳 갈래"…도쿄·오사카 아닌 '이곳' 대세

한국인이 내년 가장 많이 떠날 것으로 예상된 여행지는 일본 소도시였다. 올해 1월부터 6월까지 검색량을 분석한 결과 단풍으로 유명한 '아사히카와' 검색량은 전년 동기 대비 476% 증가했고, 미야코지마도 247% 상승했다.

다음으로 중국의 '충칭(245%)', 모리셔스 '포트루이스(148%)'도 주목을 받고 있으며, 이탈리아 '바리(87%)'와 이집트 '카이로(79%)'와 같은 이색 여행지도 떠오르고 있다.

내년 여행 트렌드는 '맞춤형 여행'

내년 트렌드의 핵심 키워드는 맞춤형 여행이다. 남들이 다 가는 유명 관광지를 따라가는 대신 개인의 취향과 관심사에 맞춘 여행이 대세로 자리 잡고 있다. 스카이스캐너가 밝힌 한국인들의 첫 번째 트렌드는 '마트 어택'이다. 미식 여행의 무게 중심이 맛집 탐방에서 슈퍼마켓으로 이동하고 있다. 한국인 여행객의 36%는 슈퍼마켓을 자주 방문하고, 19%는 항상 방문한다고 답했다.

또 하나의 트렌드는 '여·만·추(여행에서의 만남을 추구)'다. 단순 관광이 아닌, 현지인과 교류하거나 새로운 인연을 만들려는 흐름이 MZ세대 사이에서 확산하고 있다. 실제로 한국인 여행객 10명 중 4명(41%)은 "친구를 사귀거나 로맨틱한 인연을 찾기 위해 해외여행을 떠난 적이 있거나 고려 중"이라고 답했다.

'책스케이프'도 주목받고 있다. 문학 작품 속 배경지를 방문하거나 현지 서점을 탐방하는 여행으로, 한국인 응답자 63%는 "문학 작품에서 영감을 받아 여행을 계획하거나 예약한 경험이 있다"고 답했다. 이 밖에도 '글로우업 여행(뷰티 제품 중심 여행)', '이색 체크인', '산악 바이브', 가족 중심의 '다세대 여행'이 새로운 트렌드로 떠올랐다.

스카이스캐너 여행 전문가 제시카 민은 "2026년 인기 여행지와 가성비 여행지는 특별한 현지 식재료를 맛볼 수 있는 이탈리아 바리, 여행의 목적이 될 만큼 매력적인 숙소가 많은 아랍에미리트 아부다비 등 기존의 인기 지역을 넘어 비교적 덜 알려진 새로운 여행지로 확대되는 경향을 보였다"고 말했다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



