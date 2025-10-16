본문 바로가기
광명시 "내년까지 모든 공동주택 옥상 출입문에 자동개폐장치 설치"

정두환기자

입력2025.10.16 16:00

경기도 광명시가 내년까지 관내 모든 공동주택의 옥상 출입문에 자동개폐장치를 설치한다.

박승원 광명시장은 16일 소하동 금호어울림아파트를 방문해 옥상 출입문 자동개폐장치 설치 현장을 점검하고, 화재 발생 시 대피 동선과 입주민 인식 개선 여부 등을 살폈다.


소하동 금호어울림아파트는 지난해 시의 지원을 받아 옥상 출입문 자동개폐장치를 설치한 공동주택이다.

박 시장은 "지난 7월 소하동에서 발생한 아파트 화재 사고 당시 옥상 대피로 확보의 중요성이 다시 한번 확인됐다"며 "내년에는 설치지원을 대폭 확대해 시민이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.


시는 이를 위해 지난달 추가경정예산을 통해 200개의 자동개폐장치 설치를 지원할 수 있도록 1억원의 예산을 추가 확보했다. 특히 내년에는 300곳에 장치를 설치할 수 있도록 예산을 편성해 관내 모든 공동주택 단지의 옥상 출입문 자동개폐장치 설치를 완료할 계획이다.


시는 옥상 출입문 자동개폐장치 설치지원 외에도 화재 안전 시설 설치 지원사업을 확대할 계획이다.

우선 필로티 구조 공동주택을 대상으로 공동현관 방화문과 화재감지기 설치, 불연재 마감재 교체 등을 지원한다. 30세대 미만 소규모 공동주택도 방화문이나 불연성 천장재 교체 시 지원받을 수 있도록 사업 범위를 확대할 계획이다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

