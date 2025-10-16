본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

[굿모닝 증시]美, 혼조 마감…"한국, 반도체·AI 중심 상승출발 전망"

김대현기자

입력2025.10.16 08:23

시계아이콘00분 45초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

美 반도체 기업 AMD, 9.4% 상승
"실적·외국인 매수세·유동성이 상승세 뒷받침"

16일 한국 증시는 인공지능(AI) 산업 확장 기대감이 이어진 미국 증시를 반영해 반도체·AI 관련주를 중심으로 상승 출발할 전망이다.


15일(현지시간) 미 뉴욕 증시 3대 지수는 혼조 마감했다. 블루칩 중심의 다우지수는 전 거래일보다 17.15포인트(0.04%) 떨어진 4만6253.31에 장을 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 26.75포인트(0.4%) 상승한 6671.06, 기술주 중심의 나스닥지수는 148.379포인트(0.66%) 오른 2만2670.08에 거래를 끝냈다.

지난 13일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소에서 트레이더가 업무를 보고 있다. AFP연합뉴스

지난 13일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소에서 트레이더가 업무를 보고 있다. AFP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

미·중 무역 긴장 고조와 미 연방정부 셧다운(Shut Down·일시적 업무정지) 장기화 우려 속에, 금융사들의 어닝 서프라이즈(깜짝 실적)가 낙관론을 이끌며 S&P500지수와 나스닥지수는 상승했다. 모건스탠리는 4.72%, 뱅크오브아메리카(BoA)는 4.37% 상승했다. JP모건은 1.2% 올랐다. 반도체 기업 AMD는 오라클이 AMD의 첨단 AI 칩 5만개를 클라우드에 투입한다고 발표하며 9.4% 튀었다. 오라클은 1.55% 상승했다. 엔비디아는 0.1% 내렸다.


이날 한국 증시 전망에 대해 이성훈 키움증권 연구원은 "AI 산업 확장 기대감이 이어진 미 증시를 반영하면서 반도체를 필두로 AI 관련주를 중심으로 상승 출발할 것"이라고 말했다.


그러면서 "전날 국내 증시는 재차 역대 최고치를 경신하며 상승 랠리를 이어나갔다. 최근 고객 예탁금 또한 사상 최대치를 기록했다"며 "반도체 중심의 실적 개선세와 함께 외국인 매수세가 이어지고 있다. 예탁금 증가에 기반한 유동성 또한 국내 증시의 상승세를 당분간 뒷받침할 것"이라고 전했다.

같은 날 김대준 한국투자증권 연구원은 "향후 1개월 코스피 전망치 상단을 기존 3500포인트에서 3750포인트로 수정한다"며 "연휴 전 외국인 대량 순매수로 급등했던 코스피는 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 회복과 실적 개선을 토대로 상승세를 이어갈 것"이라고 내다봤다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기