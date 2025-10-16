본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

소진공-캠코, '소상공인365-온비드' 활용 수기 공모전 시상식

이성민기자

입력2025.10.16 08:18

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

총 1500만원 도약지원금 수여
우수상 이상 수상자에겐 컨설팅도

소상공인시장진흥공단은 한국자산관리공사(캠코)와 함께 부산국제금융센터(BIFC)에서 '소상공인365-온비드' 활용 수기 공모전 시상식을 개최했다고 16일 밝혔다.


대전 소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단

대전 소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단

AD
원본보기 아이콘

이번 공모전은 캠코가 운영하는 온비드 플랫폼 내에 소진공의 소상공인365 서비스 연계를 기념해 두 플랫폼을 활용해 창업에 성공한 소상공인의 사례를 발굴·확산하기 위해 진행됐다. 지난달까지 접수된 120건의 작품 중 주제 적합성·공감성 등을 기준으로 내·외부 심사위원들의 심사를 통해 대상 1편, 최우수상 2편, 우수상 6편 등 총 19편의 수상작이 선정됐다.

대상작은 소상공인365와 온비드를 효과적으로 활용하여 창업을 진행한 '온비드와 소상공인365가 열어둔 두 번째 기회'가 선정됐다. 카페창업 실패 경험이 있던 수상자가 소상공인365를 통해 유동인구 및 동종업종 현황, 매출 등의 상권정보를 분석 입지를 선택하고, '온비드'를 통해 좋은 임대 조건을 가진 점포를 낙찰받아 재도약의 희망을 갖게 되었다는 내용을 담고 있다.


수상자에는 총 1500만원의 도약지원금이 제공된다. 우수상 이상을 받은 참가자에겐 '상권분석 컨설팅'도 제공된다.


박성효 소진공 이사장은 "앞으로도 현장의 성공사례를 지속적으로 확산하고 데이터를 활용한 다양한 창업지원을 지속해 나가겠다"라고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기