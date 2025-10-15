본문 바로가기
구미교육지원청, 2025학년도 구미기초학력거점지원센터 학부모 연수 실시

영남취재본부 김이환기자

입력2025.10.15 18:32

그림책과 함께하는 목공예 연수를 통해 기초학력향상 공감대 확대

경북 구미교육지원청(교육장 민병도) 기초학력거점지원센터는 15일 경북 구미 지역 학습지원대상학생 학부모 및 초등 1학년 학부모 중 희망자 48명을 대상으로 목공예 학부모 연수를 실시했다.


이번 학부모 연수에서는 경상북도교육청 메이커 교육관 양찬범 강사를 초빙하여 정서 행동 발달 지원 프로그램 체험의 일환으로 회전 책장 목공예품 만들기 연수를 진행했다.

학습지원대상학생 학부모 및 초등 1학년 학부모 중 희망자 48명을 대상으로 목공예 학부모 연수를 실시했다./김이환기자

학습지원대상학생 학부모 및 초등 1학년 학부모 중 희망자 48명을 대상으로 목공예 학부모 연수를 실시했다./김이환기자

연수에 참여한 학습지원대상 학생 학부모는 "이번 연수를 통해 우리 아이의 특성과 나와의 관계에 대해 다시금 생각해 볼 수 있었고, 비슷한 고민을 가진 학부모를 만나 목공예 하는 시간을 통해 서로 치유하며 정서를 함양하는 좋은 시간을 가졌다"며 소감을 밝혔다.


구미기초학력거점지원센터장 신운식 교육지원과장은 "모든 부모들이 자녀의 건강한 학습 성장에 대해 관심과 고민이 많기에 오늘 연수를 통해 자녀를 이해하고 긍정적인 관계 정립이 될 기회가 되었으면 합니다."라며 "앞으로도 기초학력 보장을 위해 끊임없는 노력과 지원을 이어 나가겠다"고 했다.




영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr
