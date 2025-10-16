국내주식 비중 늘리는 자산가들…코스피 추가 상승 기대감 확대

국내 고액자산가들이 최근 포트폴리오를 재조정하며 해외주식 중심에서 국내주식 비중을 늘리는 추세다. 정부의 적극적인 경제정책과 정책 모멘텀에 대한 기대감이 높아지면서, 한국 시장을 다시 주목하는 움직임이 뚜렷하다.

전문가들은 반도체, 자동차, 소비 등 주요 업종의 실적 개선과 함께 정책 수혜 기대감이 맞물리면서 코스피가 중장기적으로 추가 상승 여력을 갖추고 있다고 분석한다. 특히 거래대금과 투자자 예탁금이 증가세를 보이며 투자심리가 회복되는 가운데, 개인투자자들의 레버리지 활용 전략에도 관심이 커지고 있다.

한편, 스탁론에 대한 관심이 날로 높아지고 있다. 모처럼 잡은 투자기회를 놓치지 않으려는 투자자들이 주식매입을 위해 더 많은 자금을 활용할 수 있는 스탁론으로 눈길을 돌리고 있기 때문이다.

여기에 미수/신용 이용 중 주가급락으로 반대매매 위기를 맞이하더라도 추가 담보나 종목 매도 없이 간단히 갈아탄 후 반등 시점을 기다릴 수 있다는 것도 스탁론의 장점 중 하나다.

