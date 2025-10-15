본문 바로가기
태백시, 웰니스 항노화산업 특화단지 조성 본격화…2027년 완공 목표

이종구기자

입력2025.10.15 09:20

숏뉴스
첨단·친환경 시설 갖춘 스마트 복합단지

강원도 태백시(시장 이상호)는 문곡동 사배리골 일원(산23-2번지)에 총사업비 1243억원을 투입해 '웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업'을 본격 추진 중이라고 15일 밝혔다.

태백시가 '웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업'을 본격 추진 중이다. 태백시 제공

태백시가 '웰니스 항노화산업 특화단지 조성사업'을 본격 추진 중이다. 태백시 제공

이번 사업은 태백의 산악·고산 기후와 천혜의 자연환경을 활용한 미래 성장 동력 육성을 목표로 하며, 단지면적은 약 43만㎡, 진입도로는 연장 1.7㎞, 폭 10m 규모로 추진된다.


태백시는 지난 3월 단지 조성공사를 공식 착공했으며, 단지 내에는 ▲힐링 빌리지 ▲스포츠빌리지 ▲복합헬스케어센터 ▲캠핑장 ▲숲체험시설 ▲테라피팜 등 다양한 관광·휴양·헬스케어 시설이 들어설 예정이다.

또한, 강원랜드가 추진 중인 총사업비 306억원 규모의 시니어 헬스케어센터(노인요양시설 80병상, 게스트하우스 3동)도 지난 6월 착공돼 공사가 병행 중이다.


시는 2026년 하반기까지 교량 및 지하매설물 등 기반시설 공사를 마무리하고, 2027년 말 완공 후 2028년 본격 운영을 목표로 하고 있다.


이상호 태백시장은 "웰니스 항노화산업 특화단지는 태백의 미래 성장동력을 창출하는 핵심 사업으로, 첨단 기술과 친환경 산업이 결합된 스마트형 복합단지로 조성될 것"이라며 "사업이 완료되면 지역경제 활성화와 일자리 창출에 크게 기여할 것으로 기대한다"고 말했다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

