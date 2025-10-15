토스, 앱인토스 출시 100일 만에 제휴 미니앱 200개 돌파

누적 이용자 수 260만 명, 페이지뷰 1,500만회

토스 운영사 비바리퍼블리카는 토스 미니 애플리케이션 플랫폼 '앱인토스' 출시 100일 만에 제휴 미니앱 200개를 돌파했다고 15일 밝혔다.

앱인토스는 토스 앱에서 온라인 매장을 구현하는 앱인앱 형태 개방형 플랫폼이다. 누적 이용자수 약 260만명, 페이지뷰 약 1500만회를 기록했다. 이용당 평균 체류 시간은 약 6.7분이다. 이용자 연령대는 20대부터 50대까지 20~25%로 고르게 분포돼 있다.

업종별로는 게임 서비스가 가장 활발하게 제휴되고 있다. 콘텐츠·건강·인공지능(AI) 분야 미니앱들도 확대 중이다.

비공개 베타 테스트(CBT) 단계에도 성과를 냈다. 참가 신청 기업도 증가세다. 지난 7월 시범 운영을 시작할 때 신청 기업은 162곳이었는데 지난달 324곳으로 두 배가량 늘었다.

파트너들은 앱인토스에서 결과물을 내고 있다. 게임 분야 슈퍼조이의 용사단 키우기가 대표 사례다. 제휴 한 달 반 만에 누적 이용자수 80만명을 기록했다. 기존 앱 마켓에서는 같은 성과를 내는 데 4년 걸렸다.

토스는 앱인토스 CBT를 마치고 오픈베타 단계로 전환할 예정이다. 전환을 통해 파트너사 수를 대폭 늘리고 더 많은 기업이 쉽게 미니앱을 만드는 환경을 제공할 계획이다.

토스 관계자는 "앱인토스 출시 100일 만에 소규모 팀에 빠르게 매출을 낼 수 있는 실험 무대를, 큰 기업에 새로운 수익 파이프라인을 제공했음을 확인했다"며 "앞으로 더 많은 기업이 기회를 만들고 이용자는 토스 앱 하나로 다양한 생활 서비스를 이용할 수 있을 것"이라고 말했다.





