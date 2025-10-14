본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

[내일날씨]가을비, 전국으로 확대…16일까지 '계속'

유현석기자

입력2025.10.14 20:15

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수요일인 15일은 전국이 대체로 흐리고 비가 내릴 전망이다. 오전 전남권에서 시작된 비는 오후부터 충청권과 그 밖의 남부지방, 밤부터 수도권과 강원 영서로 확대돼 다음날까지 이어지겠다.

[내일날씨]가을비, 전국으로 확대…16일까지 '계속'
AD
원본보기 아이콘

16일까지 이틀간 예상 강수량은 강원 영동, 전남권, 경남권·경북 중북부 20∼60㎜, 제주도 10∼60㎜, 경기남부·서해5도, 충청권, 전북권 10∼50㎜, 서울·인천·경기 북부, 강원 영서, 대구·경북 남부 10∼40㎜다.


잦은 비로 강원영동 지역의 지반이 약해진 가운데 당분간 비가 계속돼 인해 산사태 및 토사유출 등 피해가 발생할 수 있으니 주의해야 한다고 기상청은 당부했다.

아침 최저기온은 12∼20도, 낮 최고기온은 20∼26도로 예보됐다.


미세먼지는 전국이 '좋음' 수준을 보일 것으로 예상된다.


바다의 물결은 동해 앞바다에서 0.5∼3.5ｍ, 서해 앞바다에서 0.5∼1.0ｍ, 남해 앞바다에서 0.5∼3.0ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼3.5ｍ, 서해 0.5∼1.5ｍ, 남해 0.5∼3.5ｍ로 예측된다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네 "아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

무방비로 캄보디아 위험지역 들어간 BJ, 조마조마 생방송 보니…

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

새로운 이슈 보기