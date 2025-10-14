美 복권 갑부가 투자한 '이 곳'의 숨겨진 사연

산불로 황폐해진 고향에 투자

미국에서 복권 당첨으로 벼락부자가 된 30대 남성이 산불로 폐허가 된 고향을 되살리기 위해 거액을 투자했다.

월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 2022년 11월 미국 복권 '파워볼' 1등에 당첨된 에드윈 카스트로(33)는 최근 고향인 캘리포니아주 알타디나에 있는 주택용 부지 열다섯 곳을 1000만 달러(약 143억2000만원)에 사들였다. 이 지역은 올해 1월 발생한 대형 산불 '이튼·팰리세이즈 화재'로 9000여 채가 소실된 피해지다.

파워볼 티켓. EPA 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

화재 9개월이 지났지만 복구는 더디다. 건물을 새로 짓기보다 부지를 팔고 떠나는 주민이 늘면서 마을은 사실상 텅 비었다. WSJ은 "이런 상황에서 카스트로가 대규모 부지 매입에 나서며 지역 재건의 불씨를 되살리고 있다"고 전했다.

카스트로는 알타디나에서 나고 자란 토박이다. 그는 2022년 고향의 한 주유소에서 구매한 복권으로 1등에 당첨됐다. 파워볼은 미국 내 복권 중 최고 상금을 자랑하며, 1등 확률이 2억9220만분의 1에 불과하다. 당시 회차는 장기간 당첨자가 없어 상금이 이월되며 누적액이 20억4000만 달러(약 2조9200억원)에 달했다. 카스트로는 현금 일시불로 7억6800만 달러(약 1조996억원)를 수령했다.

올해 1월 화재로 폐허가 된 알타디나. AFP 연합뉴스 원본보기 아이콘

그는 이번 투자에 대해 "이윤이 엄청나야 할 필요는 없지만, 단순한 자선 사업도 아니다"라며 "고향이 다시 살아나는 모습을 보고 싶다"고 말했다. 알타디나에 새집을 지어 가족과 함께 살 계획도 밝혔다.

WSJ은 "카스트로의 투자 규모가 전체 자산에 비하면 크지 않지만, 지역사회에는 상징적인 의미가 크다"며 "그의 행보가 알타디나 주민들에게 '다시 시작할 용기'를 심어주고 있다"고 전했다.





