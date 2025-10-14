스마일게이트, 국내 서브컬처 축제 'AGF 2025' 메인 스폰서 참가

3년 연속 AGF 참가…올해는 메인 스폰서

스마일게이트는 국내 최대 서브컬처 게임·애니메이션 축제 'AGF 2025'에 메인 스폰서로 참가한다고 14일 밝혔다.

스마일게이트 'AGF 2025' 메인 스폰서로 참가. 스마일게이트 제공 AD 원본보기 아이콘

AGF는 오는 12월 5~7일 일산 킨텍스에서 개최된다. 지난해에는 이틀간 7만2000여명의 관람객이 몰렸다. 스마일게이트는 2023년부터 매년 AGF에 부스를 열고 게임 팬들과 소통해 왔다.

앞서 스마일게이트는 대표 지식재산권(IP) '에픽세븐'과 '카오스 제로 나이트메어'(이하 카제나), '아우터플레인', '러브랩 by 스토브' 등을 AGF에서 선보인 바 있다. 올해는 메인 스폰서로 참가하는 만큼 부스 규모와 현장 이벤트를 더 확대하고, 서브컬처 팬들을 위한 풍성한 즐길 거리를 마련한다는 계획이다.

이노주 스마일게이트 메가포트 이사는 "곧 정식 론칭을 앞둔 '카제나'와 도쿄게임쇼에서 선보인 '미래시'를 비롯해 스마일게이트의 서브컬처 게임 라인업이 점차 확대되고 있는 만큼 이번 AGF에서 팬 여러분께 특별한 경험을 선사할 수 있도록 최선을 다해 준비하겠다"며 "앞으로 전해드릴 새로운 소식에도 귀 기울여 주시기를 바란다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>