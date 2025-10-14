삼성창원병원-동남권원자력의학원 협약, 동남권 지역 의료 수요에 공동 대응

진료의뢰 환자 편의 제공, 의학정보

성균관대학교 삼성창원병원과 동남권원자력의학원은 동남권원자력의학원 회의실에서 협력병원 협약을 체결했다.

지난 13일 이뤄진 협약을 통해 양 기관은 진료의뢰 환자 편의 제공과 의학정보 교류를 비롯해 임상·기초분야 공동연구, 학술지원, 각종 학술대회 및 교육 참여 등 다양한 분야에서 협력하기로 했다.

동남권원자력의학원 이창훈 의학원장은 "상호 협력할 수 있는 분야가 매우 많다. 삼성창원병원의 간이식팀 등으로부터 도움을 받을 일도 많을 것이고, 우리 의학원의 방사선 치료와 방사성동위원소를 활용한 진단·치료로 도움을 드릴 일도 많을 것 같다"며 "동남권을 대표하는 병원으로서 미래 정밀의료와 방사선 의과학 분야를 선도하기 위해 적극적으로 협력하겠다"고 말했다.

오주현 삼성창원병원장은 "오늘 협약은 창원과 부산을 대표하는 상급종합병원과 국공립병원이 지역민을 위해 뜻을 모아 긴밀한 진료협력체계를 구축한다는 데 큰 의미가 있다"며 "동남권 지역의 의료서비스 수준을 한 단계 높이고, 필수의료 수요에 함께 대응해 나가길 기대한다"고 밝혔다.

이번 공동협약을 통해 부산·울산·경남 지역의 암을 비롯한 중증질환자에게 수준 높은 의료 서비스를 제공할 수 있는 기반이 조성될 것으로 전망된다. 또한, 양 기관의 우수한 연구 역량을 바탕으로 학술 교류가 활성화되면, 지역 의료의 진료와 연구 전반의 발전에 시너지 효과를 창출할 것으로 기대를 모으고 있다.





