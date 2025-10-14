부산 한부모가족에 5000만원 쾌척… "안전·쾌적 주거환경 조성"

부산시(시장 박형준)가 지난 13일 부산교통공사, 아름다운가게와 함께 저소득 한부모가족 지원을 위한 기부금 전달식을 열었다.

이날 행사에 이준승 부산시 행정부시장, 이병진 부산교통공사 사장, 장윤경 아름다운가게 상임이사, 박성환 아름다운가게 부산본부 공동대표 등이 참석했다.

부산교통공사와 아름다운가게는 공동모금사업을 통해 마련한 5000만원을 한부모가족복지시설의 주거환경 개선을 위해 기부했다. 기부금은 아름다운가게를 통해 영도구 청학모자원에 입소한 32세대 중 노후도가 높은 16세대의 화장실 개보수 등에 우선 사용된다.

부산교통공사는 2006년부터 도시철도 명륜역사 내 '아름다운가게 명륜역점'을 사회공헌사업으로 무상 임대해왔다. 아름다운가게는 이를 기반으로 판매수익금 일부를 취약계층 지원에 활용하며 두 기관은 지역 내 저소득층 긴급생활지원, 아동복지시설 후원 등 다양한 나눔 활동을 이어가고 있다.

시는 한부모가족의 자립을 지원하기 위해 한부모가족복지시설을 운영·지원하고 있다. 해당 시설은 만 18세 미만 자녀를 양육하는 중위소득 100% 이하 무주택 한부모가족이 입소할 수 있으며 시는 퇴소 가구에 자립정착금과 한국토지주택공사(LH) 매입임대 주거지원을 연계하는 등 자립 기반을 강화하고 있다.

이준승 행정부시장은 "부산교통공사와 아름다운가게의 기부금이 미성년 자녀와 함께 시설에 거주하는 저소득 한부모가족에게 안전하고 쾌적한 주거환경을 제공하는 데 도움이 될 것"이라며 "시는 앞으로도 한부모가족복지시설을 보강해 한부모가족이 안정적으로 생활하며 자립할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

부산시(시장 박형준)가 지난 13일 부산교통공사, 아름다운가게와 함께 저소득 한부모가족 지원을 위한 기부금 전달식을 진행하고 있다.





