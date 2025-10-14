영주·상주·김천·예천·봉화·문경… 백두대간 트레킹 ‘트레일6 챌린지’

경북·영주시 공동주최 6개 시·군 릴레이



"자연·관광 잇는 새로운 산림관광 모델"

경북 백두대간을 잇는 도전의 여정, '트레일6 챌린지'가 오는 25일 영주에서 첫 무대를 연다.

이 행사는 경상북도와 영주시가 공동 주최하고 경상북도문화관광공사가 주관하는 백두대간 릴레이 트레킹 프로그램으로 도내 6개 시·군(영주·상주·김천·예천·봉화·문경)을 순회하며 10월부터 12월까지 이어질 예정이다.

참가자들은 각 지역의 대표 산림 자원을 따라 걸으며 경북 백두대간의 아름다운 자연과 트레킹의 매력을 함께 체험하게 된다.

영주 구간은 25일 오전 10시 30분부터 오후 4시 30분까지 운영되며 죽령탐방지원센터를 출발해 제2연화봉-연화봉-희방폭포를 거쳐 희방탐방지원센터에 도착하는 총 11.9㎞ 코스(약 4시간 30분 소요)로 진행된다.

상급 난이도의 트레킹 구간이지만, 중급 이하 참가자는 중간 지점에서 되돌아오는 원점회귀 코스로 참여할 수 있어 체력 수준에 맞춰 안전하게 즐길 수 있도록 구성됐다.

참가 신청은 행사 안내 홈페이지에서 사전 접수 가능하며, '티켓형'(현지 개별 참여)과 '패키지형'(서울 출발 단체 이동) 중 선택할 수 있다.

패키지형 참가자들은 트레일 행사 종료 후 풍기인삼축제장을 방문해 인삼 쇼핑과 저녁 식사를 즐긴 뒤 귀가하게 된다.

금두섭 영주시 산림과장은 "이번 행사는 경북의 아름다운 백두대간을 직접 걸으며 자연의 가치를 체험하고, 지역을 잇는 새로운 산림관광 모델로 자리매김할 것"이라며 "많은 분이 참여해 백두대간의 매력을 함께 느껴보시길 바란다"고 전했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



