다시 돌아온 반도체의 시간…DS부문, 삼성 핵심사업으로

삼성전자 3분기 깜짝실적

DS부문 영업익 7兆 근접

D램 등 메모리가격 인상 영향

10개월새 378%↑ '최고치'

전문가들 4분기 지속 예상

HBM 물량 증가도 호재

삼성전자의 3분기 깜짝 실적은 반도체 시황이 활황 국면에 들어섰다는 신호로 받아들여진다. 부진을 이어왔던 디바이스솔루션(DS) 부문은 수익을 회복하며 다시 핵심 사업 축으로 자리잡았다는 평가다. 최근 메모리 가격이 상승하면서 재고 조정이 마무리 단계에 접어들었고 인공지능(AI) 확산으로 데이터센터와 고대역폭메모리(HBM) 중심의 수요 구조가 재편되고 있다. 삼성의 실적 개선은 반도체가 AI 시대의 기반 인프라로 자리매김했다는 점을 시사한다.

삼성전자 평택캠퍼스. 김현민 기자

증권가에선 삼성전자의 3분기 12조1000억원 영업이익 가운데 절반 이상이 반도체에서 나온 것으로 추정하고 있다. 삼성전자 DS 부문 영업이익이 7조원에 근접한 것으로 보고 있다.

반도체 회복은 D램 등 메모리 가격이 오른 영향이 크다. 시장조사업체 'D램 익스체인지'는 지난 13일(현지시간) 범용 D램의 대표 격인 DDR4 8Gb (1Gx8) 3200의 평균 현물가격이 7.004달러에 이르렀다고 집계했다. 연중 최고치다. 지난 1월 2일 1.464달러와 비교해 10개월 새 378.4%나 뛰었다. 달마다 집계하는 '평균 고정거래가격'에서도 이달에 연중 최고치를 기록할 가능성이 높아 보인다. 차세대 제품인 DDR5 16기가(4800·5600)는 현물가격이 8.867달러까지 올랐다. 가격이 올랐지만, 수요는 쉽게 줄지 않고 있다. D램은 여전히 AI 기능이 탑재된 PC, 스마트폰에서 핵심 메모리로 쓰이고 HBM, AI 데이터센터 등에서도 수요가 높다.

시장의 관심은 삼성전자의 반도체 호실적이 4분기에도 이어갈 수 있을지에 쏠린다. 전문가들은 당분간 개선세가 지속될 것으로 내다본다. HBM과 파운드리에서 긍정적인 요소들이 많다는 이유에서다. 증권가에선 4분기 삼성 DS부문 영업익이 8조3000억원에 이를 것이란 전망치도 나왔다. 박유악 키움증권 애널리스트는 "삼성의 4분기는 HBM4(6세대 HBM) 양산 퀄(품질테스트)과 파운드리(반도체 위탁생산) 신규 고객 확보에 대한 긍정적인 소식이 연이어 나올 수 있는 시기"라고 짚었다.

삼성전자는 미세 공정 수준이 더 높은 '1c(1나노급 4세대) 공정'으로 HBM4를 개발하고 있으며 엔비디아 등 주요 고객사에 샘플을 제공하며 양산을 준비하고 있다. 엔비디아가 내년에 차세대 AI 가속기 '루빈'을 출시할 예정임에 따라 필요로 하는 HBM 물량도 대폭 늘어날 가능성이 있다는 점에서 삼성에도 기회가 올 것이란 전망도 적지 않다.

파운드리에 대한 기대감도 높다. 3분기에 이어 4분기에도 추가 수주 가능성이 높다는 분석이 많다. 삼성 파운드리는 지난 7월 테슬라로부터 약 22조원 규모에 이르는 AI 칩 생산 계약을 체결하면서 적자 늪에서 탈출할 기회를 잡았다. 이어 애플과도 이미지 센서를 주문받아 생산하는 계약을 맺고 양산 준비를 서두르고 있다. 삼성이 미국 텍사스주 오스틴에 이어 테일러에 두 번째 공장 완공을 서두르고 있는 만큼, 파운드리도 삼성 실적에 보탬이 될 것이란 기대감이 높아졌다. 김형태 신한투자증권 수석연구원은 "파운드리 가동률 회복 및 대규모 장기 계약 확보로 적자 폭 축소 흐름이 계속 유지될 것으로 기대된다"며 "하반기 HBM, 기업용 SSD(eSSD)를 중심으로 한 AI 수혜도 있을 것"이라고 했다.

다만 최근 격화되고 있는 미중 무역갈등은 불안 요인으로 지목된다. 갈등이 심화될 경우 글로벌 금융시장이 흔들리고 환율 변동성이 커질 수 있어서다. 관세 변수도 남아 있다. 트럼프 미국 대통령이 중국산 반도체에 대한 관세 부과를 여러 차례 언급했지만, 구체적 시점과 방식은 불투명하다. 업계는 돌발 조치에 상시 대비 태세를 유지하고 있다. D램, HBM 등 미국 고객사들에 납품되는 메모리 제품들에 대해 폭넓은 관세가 부과될 경우 삼성도 큰 타격을 입을 수 있다는 우려가 크다.

재계 관계자는 "이달 말 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 기회 삼아 이뤄질 것으로 보이는 미중 정상회담이 무역갈등의 변곡점이 될 것"이라며 "그 결과가 삼성의 향후 실적에도 영향을 미칠 수 있다"고 내다봤다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



