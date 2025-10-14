에스피지, 한국기계연구원과 한국형 표준 휴머노이드 액츄에이터 개발 MOU

에스피지 에스피지 058610 | 코스닥 증권정보 현재가 31,450 전일대비 800 등락률 +2.61% 거래량 234,500 전일가 30,650 2025.10.14 09:09 기준 관련기사 코스피 시총 규모별 지수 정기변경…7개 종목 대형주 편입에스피지, 제조 AX 얼라이언스 내 휴머노이드 얼라이언스 분과 참여최대 4배 투자금을 연 4%대 최저금리로! 증권 신용미수대환도 가능! 전 종목 시세 보기 close 는 한국기계연구원과 '한국형 표준 휴머노이드를 위한 액츄에이터(구동부) 개발'과 관련해 상호 업무제휴 협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

협약은 한국형 표준 휴머노이드를 위한 액츄에이터 개발 관련 양사 간의 업무 제휴 및 이를 바탕으로 한 사업화에 목적이 있다.

업무협약을 통해 에스피지는 휴머노이드용 액츄에이터(구동)부품, 모듈 개발, 양산 역할을 수행한다. 한국기계연구원은 표준 플랫폼 기술의 실효적 확산을 목표로 산업현장의 요구 등을 반영한 휴머노이드 플랫폼 사양 선정 및 하드웨어, 소프트웨어 기술을 개발한다.

에스피지와 한국기계연구원은 표준 플랫폼 기반의 액츄에이터 기술을 바탕으로 휴머노이드 플랫폼 개발 및 산업 적용 확대를 위한 공동 검증, 기술 고도화 그리고 실증 기반의 모범 사례 개발을 추진하기로 했다. 로봇 부품 분야 전반에 대한 협력을 한층 더욱 강화하기로 상호 협의했다.

최근 에스피지는 액츄에이터 기술 고도화를 위해 외부에서 카이스트 휴보 연구소 출신 보행 로봇 전공 김정엽 박사와 동역학 제어 전공 최동일 박사를 영입하여 연구개발 역량을 더욱 강화했다.

에스피지는 산업통상자원부 주관 K-휴머노이드 연합에도 선정되어 자체 생산 중인 로봇용 정밀감속기를 기반으로 휴머노이드 액츄에이터 개발에 참여하고 있다. 산업통상자원부와 대한상공회의소 주관 제조 AX얼라이언스 분과 내 휴머노이드용 액츄에이터 개발에도 핵심 기업으로 참여해 한국형 휴머노이드 액츄에이터 개발에 박차를 가하고 있다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



