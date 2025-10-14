한-필리핀, AI 기반 스마트시티 프로젝트 협력 추진

필리핀 BBM 프로젝트 참여 활로 열어

기술 공유 포럼 및 B2B 상담회 등 진행

필리핀이 인공지능(AI) 기반의 대규모 인프라를 건설하는 프로젝트를 추진하면서 우리 건설엔지니어링(EPC) 및 기술 솔루션 기업들이 프로젝트에 참여할 수 있는 장이 열렸다.

코트라(대한무역투자진흥공사)는 14일 필리핀 마닐라에서 주필리핀한국대사관·한국플랜트산업협회 등과 함께 '2025 한-필 인프라·플랜트 협력 포럼 및 상담회'를 개최한다고 밝혔다. 이날 행사에는 교통부·에너지부·미군기지 전환 개발청 등 필리핀 정부 발주처와 다자개발은행(MDB) 등이 참석해 한국 기업들과 프로젝트 협력을 확대할 수 있는 방안에 대해 논의했다.

'글로벌 사우스' 주요 국가이자 아세안 회원국인 필리핀은 정부 주도의 교통·에너지·물 관리 인프라 개발 프로젝트인 BBM(Build·Better·More)을 추진하고 있다. 특히 기후변화 대응과 에너지 효율 향상, 홍수 및 물관리 현대화에 힘쓰고 있다. 이날 국내 EPC 기업 및 기술 기업 30곳이 참여해 기술 공유 포럼과 관심 프로젝트별 기업간거래(B2B) 상담을 진행했다.

포럼에서 한국수자원공사는 디지털 트윈 기반 물관리 플랫폼 '디지털 가람+'를 소개했고, 삼안·알엠에쓰플랫폼 등도 각각 메트로 마닐라 배수 개선 방안과 AI 스마트시티 플랫폼을 제시했다.

필리핀 정부 발주처에선 핵심 인프라 개발 프로젝트와 조달 정책 및 제도를 공유하고, 물산업 기업들의 아시아개발은행(ADB) 프로젝트 참여 사례 등을 소개하며 협력 의사를 표했다.

이수정 코트라 마닐라무역관장은 "이번 포럼이 AI 등 혁신기술을 보유한 우리 기업과 필리핀 정부 발주처, MDB 프로젝트 담당자를 연결하는 계기가 됐다"며 "발굴된 수요를 바탕으로 우리 기업들이 인프라 프로젝트 개발사업에 참여할 수 있도록 후속 지원을 강화하겠다"고 말했다.





