"충돌 후 화재" 샤오미 전기차 또 사망사고…주가 급락

충돌 후 화재…구조 과정에서 문 안 열려

중국 샤오미 전기차가 교통사고 후 이어진 화재로 운전자가 사망했다. 3월에도 사망사고가 났던 샤오미 전기차 모델의 안전성 논란이 재점화되면서 샤오미 주가는 5%가량 하락했다.

중국에서 충돌 후 화재가 발생한 샤오미 전기차. 연합뉴스

펑파이 등 중국 매체는 13일(현지시간) 오전 3시께 중국 쓰촨성 청두시의 한 도로에서 샤오미 전기차 모델인 SU7의 교통사고가 발생했다고 보도했다.

현지 매체들은 현장 영상을 토대로 해당 차량이 신호등 건널목에서 우회전 차량을 피하려 핸들을 왼쪽으로 돌리다 통제력을 잃은 것으로 보인다고 전했다. 차량은 도로 녹지대를 들이받고 맞은편 차선으로 굴러간 뒤 불이 붙었다.

사고 차량의 운전자는 차 안에 갇힌 상태에서 불길이 빠르게 번지며 숨진 것으로 전해졌다. 당시 행인들이 구조에 나섰지만, 창문은 깨지지 않고 차 문도 열리지 않았다고 현지 매체는 전했다. 이후 출동한 소방대원들이 화재를 진압한 뒤 망치와 전기톱을 써서 문을 열었다.

이날 사망 사고 여파로 홍콩증시에서 샤오미 주가는 장 중 한때 전 거래일 대비 8.7% 급락한 47.5홍콩달러까지 떨어지며 4월 말 이후 최저를 찍었다. 이후 주가는 낙폭을 일부 줄여, 한국시간 오후 4시 44분 기준 전장 대비 5.71% 하락한 49.08홍콩달러 수준이다.

사고 차량은 전자제품 회사로 유명한 샤오미가 지난해 3월 내놓은 첫 전기차 모델이다. 2021년 전기차 시장 진출을 선언한 샤오미는 3년 만에 첫 전기차를 출시하며 관심을 모았으나, 연이어 사고가 발생하며 안전성 논란에 휩싸였다.

앞서 지난 3월에도 안후이성의 한 고속도로에서 자율주행 모드로 달리던 SU7 표준형 차량이 가드레일과 충돌해 탑승자 3명 모두 숨졌다. 이 사고 이후 샤오미는 과장광고 논란과 함께 4월 차량 주문량이 절반으로 급감하는 등 타격을 입은 바 있다.

6월에는 중국 허난성 정저우시의 한 교차로에서 SU7이 일반 자동차 8대, 전기차 7대, 오토바이 1대 등 16대를 잇달아 들이받는 연쇄 추돌사고를 일으켰다. 이 사고로 심각한 인명피해는 발생하지 않았으나, 안전성 논란이 재점화됐다.





