전남도립도서관 복합문화공간 '문화마루' 개관

김영록 전라남도지사가 13일 전남도립도서관에서 열린 복합문화공간 '문화마루' 개관 행사에 참석해 2025 출산 가정에게 책을 전달한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

전라남도는 13일 전남도립도서관 4층에서 '책 속에 전남의 미래가 있습니다'를 주제로 문화마루 개관 기념행사를 열었다.

이날 행사에는 김영록 전남도지사, 전남도의회 윤명희 경관위원장과 나광국·최선국·최미숙 의원, 도내 공공 도서관장 50여 명 등 100여 명이 참석해 개관을 축하했다.

행사에선 '히어로 벌룬쇼'와 목포시립합창단의 축하공연을 시작으로 도립도서관의 성장과정과 미래비전을 담은 홍보영상 상영, 2025년 출산 가정 책 전달식, 개관 퍼포먼스 등이 진행됐다.

또 공공도서관 4곳(순천시립신대, 광양용강, 여수이순신, 화순열린)과 공무원 10명, 자원봉사자 2명, 다독가정에게 도서관 발전유공 표창도 수여됐다.

특히 순천시립신대도서관과 광양용강도서관은 2024년 공공도서관평가에서 최우수 도서관으로 선정되기도 했다.

문화마루는 전남도립도서관 4층 유휴공간(1,252m)를 활용해 북카페, 커뮤니티 공간, 체험 및 전시 공간으로 조성한 복합문화공간이다. 총사업비 33억 원을 투입해 약 2년에 걸쳐 조성됐다. 지난 9월 4일 시범운영을 거쳐 이번에 공식 개관했다.

전시·공연·체험·커뮤니티 기능을 두루 갖춘 문화마루는 유관기관과 협력해 지역작가 전시, 북콘서트, 작은 음악회, 오디오북체험, 필사 프로그램 등 다양한 문화예술 행사를 지속적으로 운영할 계획이다.

김 지사는 "문화마루는 책과 예술, 음악을 매개로 도민들이 사람들과 교류하고 치유받는 열린 공간이 될 것이다"며 "책 읽는 도민이 행복한 전남을 함께 만들어 가자"고 당부했다.





