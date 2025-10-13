니더, 세븐일레븐 전국 점포에 ‘급구’ 채용 서비스 제공

전국 경영주와 채용 지원자 연결 전용 채널 오픈

단기 일자리 매칭 플랫폼 '급구'를 운영하는 니더는 편의점 세븐일레븐과 계약을 맺고 전국 단위 채용 서비스를 제공한다고 13일 밝혔다. 이번 제휴로 급구는 CU, GS25에 이어 세븐일레븐까지 국내 주요 편의점 브랜드와의 제휴를 완료하게 됐다.

니더는 채용 플랫폼 급구 서비스 내에 세븐일레븐 전국 경영주와 지원자를 연결하는 전용 채널을 공식 오픈했다. 세븐일레븐 경영주들은 급구 플랫폼 내 마련된 브랜드관을 통해 채용 공고를 효율적으로 등록할 수 있게 됐으며, 지원자들은 세븐일레븐 근무 공고를 쉽게 확인할 수 있게 됐다. 니더는 세븐일레븐과의 제휴를 기념해, 첫 한 달 동안 세븐일레븐 매장에서 서비스를 무료로 이용할 수 있는 프로모션을 진행한다. 제휴 기간 내내 상시 할인 혜택을 제공해 가맹점들의 비용 부담을 덜어줄 계획이다.

이번 협력으로 급구는 채용 플랫폼 시장에서 영향력을 한층 확대하게 됐다. 이미 CU, GS25와 협력해 편의점 업계 채용 경험을 축적한 급구는 이번 세븐일레븐 전국 단위 계약을 기반으로 권역별 안정적인 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 특히 편의점 업계는 전국적으로 단기 근로 아르바이트 수요가 높은 만큼, 급구의 효율적인 채용 솔루션을 통해 현장 운영 효율성에 크게 기여할 수 있다.

니더 관계자는 "급구는 지원자 경력 데이터를 바탕으로 편의점 단기 근무라는 새로운 형태의 서비스를 제공할 수 있었다"며 "편의점 근무 경력 데이터를 확보하고 있었기에 세븐일레븐과의 제휴를 이뤄낼 수 있었고, 앞으로도 단기 아르바이트 영역을 새롭게 정의해 나갈 예정"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



