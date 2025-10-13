동아제약 파티온, '다이소 전용' 퍼스트스텝 라인업 출시

세럼 미스트, 긴급 진정 스팟 겔 크림 등 6종

동아제약은 트러블케어 전문 브랜드 파티온이 다이소 전용 신제품 라인 '파티온 노스카나인 퍼스트스텝'을 출시했다고 13일 밝혔다.

트러블케어 전문 브랜드 파티온의 다이소 전용 신제품 라인 '파티온 노스카나인 퍼스트스텝'.

'파티온 노스카나인 퍼스트스텝'은 트러블 고민이 시작되는 청소년 학생들을 주요 소비층으로 삼아, 합리적인 가격대로 트러블 진정 관리를 시작할 수 있는 다양한 제품들로 구성됐다.

다이소는 생활용품뿐만 아니라 합리적인 가격대의 뷰티 제품군을 확대하며 청소년 소비자들의 뷰티 입문 채널로 자리매김하고 있다. 이에 파티온은 다이소 전용 라인 출시를 통해 트러블케어 제품을 처음 접하는 소비자들이 보다 쉽고 친근하게 브랜드 경험을 접할 수 있는 기회를 제공한다는 복안이다.

출시 제품은 ▲세럼 미스트 ▲스팟 겔 크림 ▲흔적 앰플과 ▲흔적 수분 크림 ▲트러블 패드 ▲세럼 클렌저 등 총 6종으로 구성됐다.

'노스카나인 퍼스트스텝'은 파티온 베스트셀러 '노스카나인 트러블 세럼'의 핵심 성분인 판테놀, 알란토인에 더해 과잉 피지와 유분 조절에 도움을 줄 수 있는 판토텐산과 징크PCA등을 포함해 사춘기 피부 고민에 최적화된 포뮬러로 개발됐다.

파티온 관계자는 "다이소 전용 라인인 '노스카나인 퍼스트스텝'을 통해 청소년 소비자들이 보다 쉽고 부담 없이 트러블케어를 시작할 수 있게 될 것"이라며 "앞으로도 파티온은 다양한 채널을 통해 소비자와 더욱 가까이 소통하며 최적의 제품을 제공하기 위해 노력하겠다"고 말했다.





최태원 기자



