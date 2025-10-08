세계은행, 올해 중국 성장률 전망 4.8%로 상향

세계은행이 올해 중국의 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 4.8%로 제시했다.

8일 관영매체 중국국제텔레비전(CGTN) 등에 따르면 세계은행은 전날 발표한 '동아시아 및 태평양(EAP) 경제 업데이트' 보고서에서 중국의 올해 GDP 성장률 전망치를 지난 4월(4.0%), 6월(4.5%) 전망치보다 상향했다.

중국은 올해 5% 안팎의 성장률을 목표로 하고 있으며, 지난 상반기에는 5.3%를 달성했다.

중국의 향후 수출 증가율 둔화 우려, 재정 부양책 감소 가능성, 중국 경제의 구조적 어려움 지속 등에도 불구하고 수출 호조와 지속적인 제조업 생산 등에 힘입어 성장률 전망치가 상향됐다고 이 매체는 보도했다.

세계은행은 이번 보고서에서 동아시아 및 태평양 지역 전체의 성장률 전망치도 4월(4.0%)보다 높은 4.8%로 제시했다.

같은 기간 국가별 성장률 전망치는 베트남이 5.8%에서 6.6%로, 캄보디아가 4.0%에서 4.8%로 상향된 반면 몽골이 6.3%에서 5.9%로, 팔라우가 11.9%에서 5.7%로 하향됐다.

세계은행은 동아시아 및 태평양 성장률이 전 세계 평균보다 높다면서도 세계적인 경제 정책상의 불확실성, 무역장벽 확대, 일부 국가의 정치적 불안정성 등으로 투자 위축이 발생하고 있다고 설명했다.

또 이들 지역은 성장률이 높지만 양질의 일자리가 부족한 일자리 역설 문제에 직면해 있다며 정부가 시장 진입 장벽을 낮춰 민간 기업이 고용을 창출할 수 있도록 해야 한다고 밝혔다.





