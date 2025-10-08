본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

세계은행, 올해 중국 성장률 전망 4.8%로 상향

부애리기자

입력2025.10.08 16:52

시계아이콘00분 37초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
세계은행, 올해 중국 성장률 전망 4.8%로 상향
AD
원본보기 아이콘

세계은행이 올해 중국의 국내총생산(GDP) 성장률 전망치를 4.8%로 제시했다.


8일 관영매체 중국국제텔레비전(CGTN) 등에 따르면 세계은행은 전날 발표한 '동아시아 및 태평양(EAP) 경제 업데이트' 보고서에서 중국의 올해 GDP 성장률 전망치를 지난 4월(4.0%), 6월(4.5%) 전망치보다 상향했다.

중국은 올해 5% 안팎의 성장률을 목표로 하고 있으며, 지난 상반기에는 5.3%를 달성했다.


중국의 향후 수출 증가율 둔화 우려, 재정 부양책 감소 가능성, 중국 경제의 구조적 어려움 지속 등에도 불구하고 수출 호조와 지속적인 제조업 생산 등에 힘입어 성장률 전망치가 상향됐다고 이 매체는 보도했다.


세계은행은 이번 보고서에서 동아시아 및 태평양 지역 전체의 성장률 전망치도 4월(4.0%)보다 높은 4.8%로 제시했다.

같은 기간 국가별 성장률 전망치는 베트남이 5.8%에서 6.6%로, 캄보디아가 4.0%에서 4.8%로 상향된 반면 몽골이 6.3%에서 5.9%로, 팔라우가 11.9%에서 5.7%로 하향됐다.


세계은행은 동아시아 및 태평양 성장률이 전 세계 평균보다 높다면서도 세계적인 경제 정책상의 불확실성, 무역장벽 확대, 일부 국가의 정치적 불안정성 등으로 투자 위축이 발생하고 있다고 설명했다.


또 이들 지역은 성장률이 높지만 양질의 일자리가 부족한 일자리 역설 문제에 직면해 있다며 정부가 시장 진입 장벽을 낮춰 민간 기업이 고용을 창출할 수 있도록 해야 한다고 밝혔다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해' 출연 행적 두고 의혹 제기 "셰프들 손목시계 시간 이상해"…李대통령 '냉부해... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"시그니처 메뉴 뭐길래"…금값 상승에 日 아이스크림가게 '한숨'

"댕냥이 위해서라면…" 펫세권 찾아 이사가는 부자들

이준석 SNS에 '좋아요' 눌렀다가 곤혹…한소희 "실수" 해명

퇴실 때 '펜션 청소' 논란 시끄럽자…"청소 싫으면 3만7천원" 유료 옵션까지 등장

공부 잘 하는 약이라고? 청소년 ADHD 치료제 처방 '급증'

관중에 '손가락 욕'…NFL 댈러스 구단주, 벌금 3억5000만원

10년 내내 옷 한 벌 안 산 건물 청소부…알고보니 아파트 7채 '日 서민 갑부'

새로운 이슈 보기