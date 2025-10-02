"지역발전 이끈 숨은 주역 찾습니다" 광주시의회 대상 후보자 추천 접수

2025년 광주시의회 의회대상 후보자 추천 접수 - 지역발전 이끈 숨은 주역을 찾습니다

경기 광주시의회(의장 허경행)는 오는 11월 27일 개최 예정인 제17회 광주시의회 의회대상(이하 '의회대상') 수상자 선정을 위해 오는 17일까지 후보자 추천을 받는다고 2일 밝혔다.

제319회 광주시의회 임시회 제2차 본회의. 경기 광주시의회 제공 AD 원본보기 아이콘

의회대상은 광주시 지역사회 발전과 시민 복지 향상에 기여한 시민과 단체를 발굴해 시상하는 제도로, 문화예술, 교육, 체육, 지역봉사, 지역안정, 행정, 지역경제, 환경보전, 언론 등 총 9개 분야에서 각 1인을 선정해 표창패를 수여하는 행사이다.

의회대상 추천은 광주시장, 각 읍·면·동장, 유관기관장 및 단체장이 할 수 있으며, 행정부문은 '2025년도 광주시의회 칭찬 릴레이' 선정 공직자만 해당되고, 타 기관 공무원은 소속 기관의 공적심사 절차를 거쳐야 추천할 수 있다.

자세한 내용은 광주시의회 홈페이지 공고문을 통해 확인할 수 있으며, 추천서 등 관련 서류는 접수기한 내 광주시의회 의회사무국에 제출하면 된다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



