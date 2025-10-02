원주시, ‘원도심 활성화 방안 아이디어’ 공유…의견 수렴·전략 논의

원주시, 10월 확대간부회의서

‘원도심 활성화 방안 아이디어’ 공유

강원도 원주시는 지난 1일 시청 10층 대회의실에서 확대간부회의를 개최하고 9월 세 차례 간부회의를 통해 제시된 각 부서의 의견을 종합한 '원주시 원도심 활성화 방안 아이디어'를 공유했다.

원강수 원주시장이 지난 1일 시청 10층 대회의실에서 확대간부회의를 개최하고 있다. 원주시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 회의는 원도심의 주차 및 보행환경 개선, 문화·관광 콘텐츠 발굴, 청년 창업 지원, 숙박·야간경제 활성화 등 다양한 주제를 중심으로 부서별 제안 사항을 공유하는 자리로 진행됐다.

원주시는 앞으로도 도심 공동화와 상권 침체 문제를 극복하고 지역 정체성을 회복하기 위해 원도심 활성화를 위한 다양한 의견을 수렴하고 지속적인 실행 방안을 구체화해 나갈 방침이다.

원강수 원주시장은 "이번 회의에서 제시된 실질적인 아이디어를 적극 검토해 정책에 반영하겠다"며 "원도심이 다시 활력을 되찾을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>