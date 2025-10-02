본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

강원관광재단 글로벌마케팅실-강원대, 독어독문학전공 업무협약 체결

이종구기자

입력2025.10.02 09:35

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

글로벌 관광 인재 양성 위해 산학협력 업무협약 체결
최성현 대표 "미래 관광 인재 양성·강원 국제적 위상 제고"

강원관광재단(대표이사 최성현) 글로벌마케팅실은 지난 1일 강원대학교 독어독문학전공과 글로벌 관광 전문 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

강원관광재단 글로벌마케팅실은 지난 1일 강원대학교 독어독문학전공과 글로벌 관광 전문 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 강원관광재단 제공

강원관광재단 글로벌마케팅실은 지난 1일 강원대학교 독어독문학전공과 글로벌 관광 전문 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 강원관광재단 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 협약은 강원관광재단 글로벌마케팅실의 대학 네트워크 확장과 강원 관광의 글로벌 홍보 경쟁력 강화를 위해 추진됐으며, 강원대학교의 대표적 인문학 전공인 독어독문학과의 언어·문화적 전문성을 접목하여 시너지를 창출하는 것이 목적이다.


양 기관은 이번 협약을 통해 △독일어권 관광객 유치 홍보 협력 △글로벌 마케팅 공동 연구 및 실행 △학생 현장실습·인턴십 제공 △학술·교육 교류 프로그램 운영 △기타 상호 협력사업 추진 등 5대 분야에서 협력을 강화해 나가기로 했다.

최성현 강원관광재단 대표이사는 "이번 협약은 글로벌 시장, 특히 독일어권과 유럽 시장에서 강원 관광의 경쟁력을 높이는 중요한 계기가 될 것"이라며 "독어독문학전공과의 긴밀한 협력을 통해 미래 관광 인재를 양성하고 강원의 국제적 위상을 제고해 나가겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"큰 맘 먹고 美여행 가는데"…자유의여신상·그랜드캐니언 못보나

최악가뭄 돕자고 기부했더니…중고마켓에 올라온 '생수 팔아요'

尹, 경호처가 기미상궁?…구치소서 끼니마다 독극물 검사

추석 앞두고 국내 쇼핑몰서 '한복=한푸' 판매 논란

"배움 부족, 팬들께 사과" 故 김광석 노래 표절 日 밴드 음원 철회

아파트인가 크루즈인가…평당 분양가 1.3억 포제스 한강 가보니

트럼프 "4주 후 시진핑 회동…미국산 대두 구매 논의"

새로운 이슈 보기