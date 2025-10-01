본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

부안군, '레드와인 페스타' 와인패스 사전 판매

호남취재본부 김우관기자

입력2025.10.01 16:09

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 24~26일 '부안붉은노을축제'

전북 부안군이 오는 24~26일 변산해수욕장에서 열리는 2025 부안붉은노을축제 '레드와인 페스타' 와인패스 사전판매가 진행 중이다.

2025 부안붉은노을축제 레드와인 페스타 포스터. 부안군 제공

2025 부안붉은노을축제 레드와인 페스타 포스터. 부안군 제공

AD
원본보기 아이콘

1일 군에 따르면 와인, 재즈, 그리고 붉은노을을 주제로 펼쳐지는 2025 부안붉은노을축제 '레드와인 페스타'는 부안 지역와인은 물론 세계와인, 논알콜 음료까지 즐길 수 있는 부안붉은노을축제 대표 프로그램이다.


패스는 와인패스(지역와인 2잔+세계와인 2잔 및 페어링 안주), 노을패스A(지역와인 2잔+세계와인 1잔+논알콜 1잔 및 페어링 안주), 노을패스B(지역와인 2잔+논알콜 2잔 및 페어링 안주) 등 3가지 종류로 구성돼 있어 방문객 기호에 따라 선택할 수 있다.

사전예약을 통해 구매하면 현장 판매가보다 5,000원 저렴한 가격으로 '레드와인 페스타'를 즐길 수 있다. 사전 예약은 오는 22일까지 축제 홈페이지 통해 가능하며, 축제 현장에서도 구매할 수 있다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기