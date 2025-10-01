본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

구리시, 2040년 도시기본계획 시민 계획단 발대식…시민 32명 위촉

이종구기자

입력2025.10.01 15:15

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

4개 분과별 활동 통해 미래 전략 수립

경기 구리시(시장 백경현)는 오는 2040년을 목표로 한 구리시의 미래 청사진을 제시할 '2040년 구리 도시기본계획' 수립 과정에서 시민 의견을 적극 반영하기 위해 지난 30일 시민 계획단 위촉 및 발대식을 개최했다고 1일 밝혔다.

백경현 구리시장이 지난 30일 시민 계획단 위촉 및 발대식을 개최하고 있다. 구리시 제공

백경현 구리시장이 지난 30일 시민 계획단 위촉 및 발대식을 개최하고 있다. 구리시 제공

AD
원본보기 아이콘

시민 계획단은 도시기본계획 수립 과정에 직접 참여해 구리시의 미래상과 전략 수립에 대한 다양한 아이디어를 제안하는 역할을 맡는다. 지난 8~9월 공개 모집을 통해 총 32명이 선발되었으며, 이들은 △경제·안전 △주거·복지 △문화·교통 △환경·교육 등 4개 분과로 나뉘어 활동한다.


이날 발대식에서는 시민 계획단 위촉장 수여, 도시기본계획 현황 설명, 분과별 토론 등이 진행됐다.

백경현 시장은 "구리시의 주인은 시민이며, 도시를 만들어 가는 힘은 시민의 지혜와 열정에서 나온다"라며 "시민 계획단은 구리시의 미래를 함께 설계하는 중요한 역할을 맡게 된 만큼, 네 차례 워크숍을 통해 의미 있는 성과를 내길 기대한다"라고 말했다.


시민 계획단은 이번 1차 회의를 시작으로 오는 11월까지 총 4회의 워크숍을 이어가며, 최종적으로 2040년을 목표로 하는 도시기본계획의 미래상과 전략계획을 마련하게 된다. 이후 주민 공청회, 시의회 의견 청취, 시 도시계획위원회 자문 등 절차를 거쳐 2026년 상반기 내 경기도에 최종 승인을 요청할 예정이다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약전쟁'…추석엔 없어서 못 잡는다 "20만원짜리가 140만원이요?" 가격 폭등에도 '예약... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

직장인 월급 평균 421만 원, 50만 원 더 받은 1위 지역은?

최대 현안은 '국가 전산망 마비'…檢 개혁, 韓美 관세도 관심사

"가격 2배 '껑충' 돈 있는 곳만 쓸어가니 문 닫을 판"…비상 걸린 두부공장

한국 떠났다던 백종원, 대만 방송서 상추쌈 먹방 포착

'직원 7명이 24시간 尹 수발' 폭로글…법무부 감찰 나서

'한강벨트' 초고가주택 탈세 겨눈다…'부모찬스' 편법증여 등 104명 세무조사

'불법 정치자금' 권성동, 구속 계속될까…구속적부심사 시작

새로운 이슈 보기