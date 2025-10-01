본문 바로가기
화성시, '전국 지자체 일자리대상'서 최우수상 수상

정두환기자

입력2025.10.01 14:40

시계아이콘00분 34초 소요
정명근 시장 "양질의 일자리 창출과 고용 안정 위해 노력"

경기도 화성시가 5년 연속 일자리 창출 우수 지자체로 선정됐다.

지난달 30일 개최된 전국 지방자치단체 일자리대상 시상식에서 정명근 화성시장(오른쪽)이 김영훈 고용노동부장관으로부터 상을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

지난달 30일 개최된 전국 지방자치단체 일자리대상 시상식에서 정명근 화성시장(오른쪽)이 김영훈 고용노동부장관으로부터 상을 받은 뒤 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

화성시는 지난달 30일 고용노동부가 충북 청주 오스코 그랜드볼룸에서 개최한 '2025년 전국 지방자치단체 일자리대상'에서 공시제 부문 최우수상을 받았다고 1일 밝혔다.


시는 이번 수상으로 시는 2021·2022년 우수상, 2023·2024년 특별상에 이어 5년 연속 수상하는 기록을 세웠다.

이 상은 우수 지역일자리 창출 정책을 발굴해 널리 전파하기 위해 매년 지역 맞춤형 일자리 정책 및 지역 특성에 맞는 사업 모델을 개발한 우수 지자체를 선정해 시상하는 것이다.


지역일자리 목표 공시제는 지자체가 지역 특성에 맞는 일자리 목표와 대책을 자율적으로 수립해 주민들에게 공표하고 그 성과를 평가받는 제도다.


시는 일자리 창출을 위한 ▲지속가능한 농어촌 유지 및 지역특화 일자리 구축 ▲화성시 서부권의 인구 소멸 위기 극복 ▲맞춤형 일자리 지원을 통한 지역 고용 활성화 ▲디지털 전환·탄소중립 및 녹색경제 대응 ▲산업구조 변화 속 지속가능한 일자리 창출 ▲질 높은 일자리와 노동권 보호 ▲산업안전 전담 조직 신설 등에서 좋은 평가를 받았다.

정명근 화성시장은 "앞으로도 시민들이 체감할 수 있는 양질의 일자리 창출과 고용 안정을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
