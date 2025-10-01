의정부시, '돌봄, 삶의 현장' 추석 온정…"모두의돌봄 복지 정책 지속"

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 30일 '돌봄, 삶의 현장'의 일환으로 호원2동 취약계층 2가구를 방문해 추석 선물꾸러미를 전달하고 안부를 살폈다.

김동근 시장이 지난30일 '돌봄, 삶의현장' 사업의 일환으로 호원2동 취약계층 가정을 방문해 물품을 전달하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 민족 대명절인 추석을 맞아 주변의 소외된 이웃에게 따뜻한 마음을 전하고, 실질적인 생활 지원과 더불어 현장에서 직접 소통하는 복지행정을 실천하고자 마련했다.

현장에는 김동근 시장을 비롯해 정화자 호원2동장, 이민자 동 지역사회보장협의체 위원장, 마스터플러스병원 이병선 대표 등이 함께했다. 이들은 준비한 선물세트를 직접 전달하고 대상 가정의 생활환경과 건강상태를 세심히 살폈다.

시는 이번 현장 방문을 계기로 민관 협력을 더욱 강화해 취약계층 돌봄과 복지 사각지대 해소에 힘쓸 방침이다.

김동근 시장이 지난 30일 '돌봄, 삶의현장' 사업의 참여자들과 함께 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

김동근 시장은 "이번 추석, 소외된 이웃에게 따뜻한 마음을 전할 수 있어 뜻깊게 생각한다"며 "앞으로도 어려운 이웃을 직접 찾아가고 살피는 '모두의돌봄' 복지 정책을 지속하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



