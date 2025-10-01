더벤처스, 베트남 교육 기업 '8A' 투자

"7개월 만에 지점 2배, 케임브리지 인증 획득"

초기 스타트업 전문 투자사 더벤처스는 베트남 학원 브랜드 기업 '8A 에듀케이션 그룹'에 투자를 집행했다고 1일 밝혔다. 투자 금액은 비공개다.

이번 투자엔 베트남 최대 자산운용사 비나캐피탈의 돈 람 회장과 글로벌 교육기업 에이스 에드벤처스(ACE Edventures)가 전략적 투자자(SI)로 참여했다.

8A 에듀케이션 그룹은 베트남 K-12 학생들을 대상으로 영어와 수학, 과학 등 주요 과목을 영어와 베트남어로 동시에 교육하는 프리미엄 교육 프로그램 운영 기업이다. '8A 튜터링'과 프리미엄 영어 교육 브랜드 '폴리'를 중심으로 사업을 전개한다.

8A는 최근 7개월 만에 지점 수를 7곳에서 14곳으로 2배 확장했으며, 한국에서 25년간 운영된 폴리어학원의 호찌민 지점 6곳을 인수했다. 빠른 성장의 핵심은 편의점, 슈퍼마켓 등 상업 시설 상층부의 유휴 공간을 학원으로 활용하는 '저비용-고확장' 모델이다. 신규 건물을 짓거나 단독 건물을 임대하는 대신 기존 건물의 빈 공간을 활용해, 초기 투자 비용을 크게 낮추면서도 빠른 출점이 가능했다.

특히 이번 투자에 전략적 투자자로 참여한 에이스 에드벤처스는 다수의 국제학교와 국제 유치원 브랜드를 성공적으로 운영하며 높은 명성을 쌓아온 글로벌 교육 기업이다. 8A 에듀케이션 그룹은 에이스와의 협력을 통해 커리큘럼의 전문성을 강화하고, 글로벌 네트워크를 확장할 발판을 마련했다. 협력의 첫 성과로 베트남 최초의 케임브리지 공식 준비센터 인증을 획득하며 교육의 질적 수준을 한 단계 끌어올렸다.

8A는 온·오프라인을 연결하는 자체 플랫폼도 운영 중이다. 인공지능(AI) 기반 학습 관리 시스템을 통해 교사의 발화 비율과 수업 속도, 학생 참여도 등을 실시간으로 분석한다. 학습에 어려움을 겪는 학생이 감지되면 자동으로 보조 교사에게 알람을 보내 즉각적인 지원이 가능하다. 학부모는 매일 학습 리포트를 받아 자녀의 학습 상황을 확인할 수 있다.

김대현 더벤처스 파트너(베트남·동남아 투자 총괄)는 "8A 에듀케이션 그룹의 독창적인 저비용 확장 모델과 에이스 에드벤처스와의 전략적 협력을 통한 교육 품질 강화 가능성을 높이 평가했다"며 "베트남 프리미엄 교육 시장이 빠르게 성장하는 가운데, 8A가 시장을 선도하는 브랜드로 자리 잡을 것으로 기대한다"고 말했다.

응우옌 홍 남 8A 에듀케이션 그룹 대표는 "이번 투자로 베트남 학생들에게 글로벌 수준의 교육을 더 많은 지역에 제공할 수 있게 됐다"며 "더벤처스와 전략적 투자자들의 지원을 바탕으로 AI 기반 학습 플랫폼을 고도화하고, 케임브리지 인증 커리큘럼을 확대해 베트남 전역에서 접근 가능한 프리미엄 교육 브랜드로 성장하겠다"고 전했다.





