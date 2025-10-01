진주시, 미래 농업 핵심 거범 …그린바이오 벤처 캠퍼스 착공

창업~사업화 원스톱 지원

경남 진주시는 관내 문산읍 소재 진주바이오산업진흥원에서 '그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업' 착공식을 열고 미래 농업을 선도할 핵심 거점 구축에 본격 돌입했다고 1일 밝혔다.

착공식에는 조규일 진주시장, 백승흥 진주시의회 의장, 이정곤 경남도 농정국장을 비롯해 경남도의원과 진주시의원, 산학연 기관장, 바이오 기업 관계자 등 200여 명이 참석해 행사의 의미를 함께했다.

'그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업'은 지난 2023년 농림축산식품부 공모사업에 선정된 진주시의 농정분야 핵심사업으로, 총사업비 338억원이 투입된다. 부지면적 3만5197㎡, 연면적 5728㎡, 지상 6층 규모로 건립되며, 오는 2027년 4월 준공을 목표로 하고 있다.

진주시 '그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업' 착공식 단체 사진.

이 캠퍼스에는 입주기업 사무공간, 회의실, 연구·실험시설, 제조시설 등이 들어서 창업부터 연구개발, 사업화까지 아우르는 '원스톱' 지원체계를 갖추게 된다. 이를 통해 진주시는 그린바이오 산업 생태계 조성과 전문 인력양성의 핵심 거점으로 도약할 전망이다.

또한 진주시는 벤처 캠퍼스 조성과 함께 '그린 바이오산업 육성지구' 지정을 추진해 기업 집적과 산업 네트워크 강화를 도모하고, '천연물 소재 전주기 표준화 허브 구축사업'을 연계해 농생명·바이오 자원의 고부가가치 산업화를 선도할 계획이다.

특히 이들 사업은 단순히 산업시설 건립을 넘어, 지역 농업의 재배 기반 고도화와 농가소득 증대로 이어진다. 기능성 작물과 특화작목 재배 확대, 안정적 수매·가공·판로 지원을 통해 농업인이 산업화 과정의 핵심 주체로 참여함으로써 농업과 기업, 연구기관이 상생하는 선순환 구조를 만들어갈 것으로 기대된다

조규일 진주시장은 "오늘의 착공은 진주가 미래 농업의 중심 도시로 도약하는 역사적인 첫걸음이다"라면서 "벤처 캠퍼스와 육성지구, 천연물 허브를 연계해 농업 현장을 살리고 농가소득을 높이며, 나아가 진주를 대한민국 대표 그린바이오 허브 도시로 성장시켜 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



