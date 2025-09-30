통영 매물도 인근 바다에 빠진 20대 인도네시아 선원 숨져

통영해경이 요구조자를 급히 옮기고 있다. 통영해양경찰서 제공 AD 원본보기 아이콘

30일 오후 3시 23분께 경남 통영시 매물도 인근 해상에서 조업하던 6.16t 통영선적 연안복합어선에서 20대 선원 A 씨가 바다에 빠졌다.

사고 선박 통신기에 설치된 DSC 조난신호 발신 버튼을 통해 신고받은 통영해양경찰서는 급히 현장에 출동했다.

A 씨는 동료 선원에 의해 구조됐으나 해경이 도착한 당시 의식과 호흡이 없는 상태였다.

그는 거제 대포항으로 긴급 이송된 후 항구에 대기 중이던 119구급대를 통해 병원으로 옮겨졌으나 끝내 숨졌다.

인도네시아 국적인 A 씨는 이날 오전 5시께 도남항에서 출항 후 매물도 인근에서 문어단지 조업을 하던 중으로 파악됐다.

해경은 선장과 동료 선원을 상대로 정확한 사고 경위 등을 조사 중이다.





