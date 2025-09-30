본문 바로가기
한국지방재정공제회, 청렴·인권 감시단 회의-전사 청렴교육 개최

이종구기자

입력2025.09.30 20:56

LOFA, 반부패·청렴정책 추진 위해
청렴·인권 감시단 회의-전사 청렴교육 개최
반부패·청렴 정책 추진·제도개선 과제 집중 논의
전 임직원 대상 청렴교육 병행…청렴문화 확산

한국지방재정공제회(이사장 정선용, 이하 재정공제회)는 내부통제 강화와 공직사회의 반부패·청렴 문화 조성을 위해 지난 23일 정송학 상임감사 주관으로 청렴·인권 감시단 회의를 개최하고 이어 25일에는 전 임직원을 대상으로 반부패·청렴 교육을 실시했다.

한국지방재정공제회 정송학 상임감사가 지난23일 '제2차 청렴·인권 감시단 회의'를 개최한 후 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 한국지방재정공제회 제공

원본보기 아이콘

재정공제회는 교수, 변호사 등 반부패·청렴 분야 외부 전문가로 구성된 청렴·인권 감시단을 운영하며 기관 내 불합리한 제도와 관행을 사전에 발굴하고 개선할 수 있도록 자문 기능을 강화해왔다.


지난 23일 열린 회의에서는 ▲2025년 반부패·청렴정책 추진계획 ▲부패 취약분야 집중 개선 ▲청렴문화 확산 및 공감대 형성 방안 등을 중심으로 논의가 이뤄졌다. 또한 청렴시책 우수사례 공유를 통해 내부통제 강화를 위한 구체적인 실행방안도 제시되며 실효성 있는 성과 창출 방안에 대한 심도 있는 검토가 진행됐다.

또한 재정공제회는 반부패·청렴정책의 실효성을 높이고 공공기관 청렴문화 조성을 위해 교육과 연계한 활동도 강화했다. 25일 진행된 청렴교육에서는 청탁금지법, 이해충돌방지법, 공직자 행동강령 등 주요 법령과 최근 감사 사례를 중심으로 집합 교육을 실시했다.


정송학 재정공제회 상임감사는 "청렴·인권 감시단의 자문과 임직원 청렴교육은 우리 공제회의 청렴정책을 더욱 실효성 있게 만드는 중요한 기반"이라며 "내부통제 시스템은 경영진이 주도적으로 강화하고 감사는 컨설팅·코칭 기능을 수행하며 공직사회의 반부패·청렴 문화 확산에 기여하겠다"고 말했다.




이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
