'케데헌' 컵라면 장면 따라하다…美 어린이 병원 "화상 위험" 경고

'케데헌' 컵라면챌린지 열풍…어린이 화상환자↑

전문의 "성인 감독 아래 안전하게 해야"

넷플릭스 인기 애니메이션 '케이팝 데몬 헌터스'(케데헌) 속 컵라면 장면을 따라 하는 미국 어린이들이 늘어나자 의료계가 화상 위험을 경고하고 나섰다.

케이팝 데몬 헌터스 속 주인공들이 컵라면을 먹는 장면.

29일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 미국 보스턴의 슈라이너 어린이병원은 최근 병원 홈페이지에 올린 성명에서 케데헌 속 주인공들처럼 컵라면을 먹는 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 올리는 유행 때문에 화상 사고가 일어나고 있다고 경고했다. 병원 측은 "컵라면은 어린이의 화상 원인 중 약 3분의 1을 차지한다. 슈라이너 병원에서도 이런 부상을 1주일에 2~3차례는 본다"고 전했다.

특히 영화에 등장한 컵라면은 길고 좁은 용기 구조 때문에 뜨거운 물을 붓고 들었을 때 쉽게 쏟아질 수 있다. 스티로폼이나 얇은 종이 재질로 제작된 경우가 많아 열 차단이 잘되지 않고 손에 들기도 불편해 위험성이 더 크다는 설명이다.

최근 틱톡 등 동영상 플랫폼에서는 '케이팝누들챌린지(KPopNoodleChallenge)','데몬헌터스라멘(DemonHuntersRamen)' 등의 해시태그를 달고 어린이들이 컵라면을 먹는 영상이 다수 게시되고 있다.

슈라이너 병원의 콜린 라이언 박사는 "아이들이 유행에 참여하는 것을 막자는 게 아니라 반드시 성인의 감독 아래 안전하게 해야 한다"며 "컵라면이 한 번 쏟아지는 사고만으로도 평생 흉터가 남을 수 있다"고 경고했다.

서울의 대형마트에 진열된 케데헌 협업 컵라면 제품. 기사와는 무관.

캐나다 밴쿠버 성형외과 전문의 잭 장 박사는 "컵라면은 바닥이 좁고 물이 가득 차 있기 때문에 조금만 흔들려도 쉽게 넘어간다"며 "뜨거운 물이 어린아이 얼굴에 쏟아지면 심각한 화상을 입을 수 있다"고 경고했다. 끓는 물은 섭씨 약 100도에 달해 피부 손상뿐 아니라 신경 손상까지 유발할 수 있다는 것이다. 일부 제품은 전자레인지 조리를 요구하는데 꺼내는 과정에서 사고가 발생하는 경우도 많다.

시카고대 연구진이 지난해 발표한 조사에서도 지난 10년간 소아 열탕 화상 입원 환자의 31%가 컵라면 사고 때문인 것으로 나타났다. 전문가들은 뜨거운 물을 다룰 때 반드시 보호자가 함께해야 하며 만약 화상을 입었을 경우 즉시 찬물로 식히고 신속히 응급실을 찾아야 한다고 강조했다.





