창원시씨름협회·프레시유통, 창원시체육회 방문 격려

경남 창원시씨름협회 백경수(라쉬반 대표) 회장과 후원사 김승현 프레시 유통 대표가 지난 29일 창원시체육회를 방문해 직원들을 격려했다.

창원시체육회 방문 격려 단체 사진. AD 원본보기 아이콘

이날 최고급 라쉬반 속옷 300만원 상당과 창원시씨름협회 산하 마산용마고, 마산중, 교방초, 북성초, 경남대, 창원시씨름단 등에 3000만원 상당의 팬티를 제공하며 선수들을 격려했다.

백 회장은 "요즘 최고의 성적을 내는 선수들에게 항상 자신감을 갖고 다치지 말고 즐겁게 즐기면서 하라"면서 자신감을 불러주었다.

창원시체육회 후원기업인 김 대표도 함께 참석해 "한 방울의 가치를 소중히 생각하고 결과도 중요하지만, 항상 동기 과정 또한 최고가 되기 위한 막중한 순서이므로 진실된 땀 한 방울에 최선을 다하는 멋진 우리 선수들이 되었으면 좋겠다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>