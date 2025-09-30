본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

창원시씨름협회·프레시유통, 창원시체육회 방문 격려

영남취재본부 송종구기자

입력2025.09.30 13:32

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경남 창원시씨름협회 백경수(라쉬반 대표) 회장과 후원사 김승현 프레시 유통 대표가 지난 29일 창원시체육회를 방문해 직원들을 격려했다.

창원시체육회 방문 격려 단체 사진.

창원시체육회 방문 격려 단체 사진.

AD
원본보기 아이콘

이날 최고급 라쉬반 속옷 300만원 상당과 창원시씨름협회 산하 마산용마고, 마산중, 교방초, 북성초, 경남대, 창원시씨름단 등에 3000만원 상당의 팬티를 제공하며 선수들을 격려했다.


백 회장은 "요즘 최고의 성적을 내는 선수들에게 항상 자신감을 갖고 다치지 말고 즐겁게 즐기면서 하라"면서 자신감을 불러주었다.

창원시체육회 후원기업인 김 대표도 함께 참석해 "한 방울의 가치를 소중히 생각하고 결과도 중요하지만, 항상 동기 과정 또한 최고가 되기 위한 막중한 순서이므로 진실된 땀 한 방울에 최선을 다하는 멋진 우리 선수들이 되었으면 좋겠다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다 후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'보석' 같은 여행지 있었네"남들 가는 식상한 곳 말고, 여기요 여기"

"없어서 못 사요" 뮷즈 대박에…'연봉 최대 10%' 인센티브 받는다

"여행의 주인공은 댕댕이"…반려동물 눈 높이 맞춘 호캉스

구글·아마존에 도전장…챗GPT '즉시 결제' 기능 탑재

애플 워치, 韓 수면 무호흡 기능 추가…사용 가능한 기종은?

대한항공 "아시아나 마일리지10년간 유지…탑승 1대1 전환"

韓 대학 갈피 못 잡는 사이에고유 강점 살리는 해외 대학들

새로운 이슈 보기