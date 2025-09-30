포스코인터, '여수광양항 LNG벙커링' 사업 순항

포스코플로우·여수광양항만공사와 협력 체계

포스코인터내셔널은 29일 포스코플로우, 여수광양항만공사와 '여수광양항 LNG 벙커링 협력체계 구축 업무협약'을 체결했다고 30일 밝혔다. 왼쪽부터 민창기 포스코인터내셔널 에너지사업본부장, 홍상표 여수광양항만공사 운영부사장, 김종필 포스코플로우 원료물류실장.

이들은 여수광양항 권역 내 선박연료용 LNG 인프라를 조기에 구축한다. 또 광양LNG터미널을 기반으로 LNG 벙커링 선박의 도입부터 운영까지 전 주기에 이르는 지원체계를 마련, LNG추진 선박에 대한 연료 공급을 활성화하기로 했다.

포스코인터는 내년 완공 예정인 광양 LNG 제2터미널의 저장탱크와 벙커링 전용 부두를 활용해 LNG 조달부터 벙커링 서비스까지 전 과정을 담당한다. 여수광양항만공사는 LNG 벙커링 활성화를 위한 안전성 검토 및 정책 제도 지원을 담당하며, 포스코플로우는 선박 운영 역량을 바탕으로 2027년 인도 예정인 1만2500㎥급 LNG 벙커링 선박의 건조 및 운영을 맡기로 했다.

글로벌 해운업계에서는 국제해사기구(IMO) 규제를 계기로 연료 전환에 서두르면서 LNG 추진선 수요가 급격히 늘어나고 있다. 업계에서는 향후 10년간 신조 선박의 약 30%가 LNG 추진선이 될 것으로 전망한다. 2022년 말 354척이던 LNG 추진선은 2027년까지 778척으로 확대될 예정으로 연평균 30%에 가까운 성장세를 보이고 있다.

이에 LNG 선박에 연료를 공급하는 벙커링 시장도 주목받고 있다. LNG 벙커링은 선박 간 공급, 항구 설비를 통한 공급, 육상 탱크나 트럭에서 직접 공급하는 방식 등으로 이뤄진다.

여수광양항은 LNG 벙커링을 위한 최적의 조건을 갖췄다는 평가다. 연간 6만5000척의 선박이 입항하고 2억1300만t의 수출입 물동량을 처리한다. 아시아·태평양 항로의 핵심 거점이자 일본 3대 해운사 등 글로벌 선사의 벙커링 잠재 수요도 이미 확인됐다.

포스코인터는 내년 3분기까지 광양 제2터미널 벙커링 전용 부두를 완공, 제1·2터미널을 합쳐 총 133만㎘ 규모의 국내 최대 LNG 저장 인프라를 구축할 계획이다. 2027년 5월에는 1만2500㎥급 전용선을 투입해 동남권 항만에서 LNG 벙커링 서비스를 개시, 글로벌 선사와 장기 공급계약을 통해 안정적 수요 기반을 확보한다는 구상이다.

또 전용 부두와 선박을 기반으로 LNG 벙커링뿐 아니라 개발·생산, 운송·저장, 공급·판매, 저장탱크 임대, 선박 시운전 등 다양한 연계 사업 확장도 가능할 것으로 보고 있다. 민창기 포스코인터 에너지사업본부장은 "광양 LNG터미널을 기반으로 탐사부터 공급까지 전 밸류체인을 갖췄다"면서 "3사간 협력을 바탕으로 효율적이고 안정적인 LNG 벙커링 공급 체계를 구축해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



