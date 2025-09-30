"고객이 선택한 주유소"…SK에너지, KCSI 15년 연속 정상

2025 한국산업의 고객만족도 조사서 1위

멤버십 통합·감사 행사·재난 지원 등 차별화

SK에너지가 15년 연속 한국능률협회컨설팅(KMAC) '한국산업의 고객만족도(KCSI)' 1위를 차지하며 브랜드 신뢰와 서비스 경쟁력을 입증했다.

SK에너지는 30일 2025년 KCSI에서 주유소 부문 1위에 선정됐다고 밝혔다. KCSI는 국내 산업 각 영역의 제품과 서비스 관련 고객만족도를 종합적으로 평가하는 대표 지수다.

SK에너지는 올해 고객 혜택과 편의를 대폭 개선했다. 기존 주유소 전용 '머핀' 포인트 서비스를 종료하고, '엔크린 보너스카드'를 OK캐쉬백과 통합해 전국 9만5000여 가맹점에서 포인트를 활용할 수 있도록 했다. 또 OK캐쉬백 앱을 통해 주유 실적, 적립 포인트, 인근 주유소·충전소 위치, 이벤트 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 디지털 편의성을 높였다.

고객 보답 행사도 한층 강화됐다. 지난 8월에는 전국 SK주유소와 충전소에서 '더(THE) 왕대박' 사은행사를 열어 꾸준히 이용한 고객들에게 풍성한 혜택을 제공했다. 또 휴가철과 나들이 철인 5월과 8월에는 클린데이 캠페인을 열어 청결한 환경 속에서 주유소를 이용할 수 있도록 했다.

SK에너지는 재난 대응에도 적극적으로 나섰다. 극심한 가뭄을 겪은 강원 강릉 지역에는 생수 6만8000병을, 경북 의성·안동·청송 산불 피해 지역에는 10만병을 긴급 지원했다. 전국 주유소 네트워크를 물류 거점으로 활용해 지역사회와 상생을 실천했다는 평가다.

SK에너지 관계자는 "15년 연속 KCSI 1위 달성은 고객 여러분의 변함없는 신뢰와 성원이 만들어낸 값진 성과"라며 "앞으로도 고객 만족을 최우선 가치로 삼아 차별화된 서비스와 편의, 사회적 책임을 꾸준히 강화하겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>