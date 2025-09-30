ADB, 韓 올해 성장률 전망 0.8% 유지

9월 아시아 경제 수정 전망 발표

아태지역 성장률 4.8% 직전 전망보다 0.1%↑

아시아개발은행(ADB)이 올해 한국 경제성장률 전망치를 두 달 전과 동일한 0.8%를 유지했다. 아시아·태평양 지역 성장률 전망치는 4.8%로 0.1%포인트 상향 조정했다.

기획재정부에 따르면 ADB는 30일 오전 이런 내용 등을 담은 '2025년 9월 아시아 경제 수정 전망'을 발표했다. ADB는 매년 4월 발표한 연간 전망을 토대로 7월 보충 전망과 9월 수정 전망을 내놓는다.

이번 전망에서 올 한국 경제성장률은 지난 7월에 발표한 0.8%를 유지했다. 이는 우리 정부·한국은행(0.9%)과 경제협력개발기구(OECD, 1.0%)보다 낮고, 국제통화기금(IMF, 0.8%) 전망치와는 동일한 수준이다. 7월 전망은 건설투자 감소, 수출 둔화, 부동산시장 약세 등을 반영해 4월 전망에 비해 0.7%포인트 하향 조정된 바 있다.

ADB는 "건설경기 부진, 미국의 관세 인상 및 관련 불확실성 등이 지속되면서 7월 전망치를 유지했으나, 정부의 확장적 재정정책과 완화된 통화정책은 하반기 내수 회복에 기여할 것"이라고 평가했다.

한국의 내년 경제성장률도 7월과 동일한 1.6%로 유지했다. 물가상승률은 직전 전망을 유지해 올해와 내년 모두 각각 1.9%로 전망했다.

아시아·태평양 지역의 올해 경제성장률을 이전 전망 대비 0.1%포인트 증가한 4.8%로 예측했다. 미국의 관세 인상 및 통상 불확실성이 큰 하방 압력으로 작용하고 있으나, 각 정부의 완화적 재정·통화 정책 시행 등이 이를 일부 상쇄할 것으로 봤다.

올해 성장률 상향 조정폭은 대만(5.1%, +1.6%p), 싱가포르(2.5%, +0.9%p), 베트남(6.7%, +0.4%p), 태국(2.5%, +0.2%p) 등에서 컸다.

다만 내년 성장률 전망은 4.5%로, 관세 인상에 따른 수출 위축 효과 등을 감안해 7월 전망 대비 0.1%포인트 하향 조정했다. ADB는 통상 불확실성 외에도 지정학적 긴장, 중국의 부동산 시장 침체 우려 등을 주요 하방 리스크 요인으로 지목했다.

아태 지역 물가상승률의 경우, 국제 유가 및 식료품 가격 하락 등의 영향으로 물가가 안정화될 것으로 예측하며 7월 전망보다 0.3%포인트 하향한 1.7%를 제시했다. 내년 전망은 2.1%로 7월 전망을 유지했다.





