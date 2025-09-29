보이스피싱·마약 등 민생범죄 철저 대응

합리성과 유연성 갖춘 조직 강조

제38대 김병우 대구경찰청장이 29일 오전 취임식을 갖고 공식 업무에 들어갔다.

김병우 대구경찰청장 취임 "겸손과 절제로 국민 신뢰 지킬 것" AD 원본보기 아이콘

김 청장은 취임사에서 "국민의 요구에 응답하는 것이 곧 경찰의 영혼"이라며 보이스피싱, 마약, 아동 범죄, 관계성 범죄 등 국민 불안을 키우는 범죄에 강력히 대응하겠다고 밝혔다.

이어 그는 "의사결정은 국민 눈높이에 맞는 상식과 합리성에 기초해야 하며 잘못된 결정은 과감히 고쳐야 한다"며 "변화된 환경을 가장 잘 아는 구성원들과 소통해 유연한 조직 운영을 이끌겠다"고 강조했다.

특히 겸손과 절제의 자세를 거듭 언급하며 "진정한 겸손은 약자에 대한 겸손"이라면서 사회적 약자의 목소리를 경청하는 경찰, 힘과 감정을 절제해 공정성과 명예를 지키는 경찰이 될 것을 당부했다.

그는 또 "지금 우리 경찰은 중대한 변곡점에 서 있다"며 "대구 경찰이 뜻을 모아 거대한 파도를 함께 헤쳐 나간다면 국민의 지지를 받을 수 있을 것"이라고 포부를 전했다.

김 청장은 경찰대학 8기로 졸업해 1992년 경위로 임용된 후 국가수사본부 수사 기획조정관, 경찰청 경무인사기획관, 경남경찰청장 등을 역임했다.

김병우 청장은 '강력한 범죄 대응'과 '겸손한 자세'라는 두 축을 동시에 강조하며 새로운 경찰상을 제시했다. 대구 경찰의 쇄신과 시민 신뢰 회복이 그의 리더십 아래 어떤 성과로 이어질지 주목된다.

김병우 제38대 대구경찰청장(오른쪽 두 번째)은 29일 오전 취임식을 가진 후 공식 업무를 시작했다. 원본보기 아이콘





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>