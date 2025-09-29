HD현대미포, 2224억 규모 컨테이너선 3척 수주

신선형 설계 적용 연료 효율 20%↑

피더선 교체 수요 확대 속 실적 증가

HD현대의 조선 계열사 HD현대미포가 연료 효율을 높인 신선형 설계를 앞세워 컨테이너선 수주에 성공했다.

HD현대미포는 최근 오세아니아 선사와 총 2224억 원 규모의 컨테이너선 3척 건조 계약을 체결했다고 29일 밝혔다. 수주 선박은 2800TEU급 2척과 1800TEU급 1척으로, 길이 186m·172m, 너비 35m·27.4m, 높이 17.4m·14.3m 규모다. 이들 선박은 울산 조선소에서 건조돼 2027년 10월까지 순차적으로 인도된다.

3000TEU 이하의 컨테이너선은 피더(Feeder)선으로 분류돼 대형 컨테이너선이 기항하지 못하는 항만과 허브항을 연결하는 역할을 한다. 별도 터미널 확충 없이 활용 가능하고 짧은 항로, 높은 회전율, 저렴한 연료비 덕에 수익성이 높은 선종으로 평가된다.

영국 조선·해운 전문 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 피더 컨테이너선 시장 규모는 약 27억4000만 달러로 예상된다. 노후 선박 교체 수요와 단거리 해상 물동량 증가에 힘입어 연평균 8.7% 성장해 2035년에는 63억4000만 달러에 이를 전망이다.

HD현대미포는 올해 들어서만 21척의 피더 컨테이너선을 수주해 지난해(6척) 대비 크게 늘어난 성과를 기록했다. 회사는 추진 효율을 높이고 저항을 최소화한 신형 선형을 개발해 최대 20%의 연료 절감과 온실가스 저감 효과를 거둘 수 있다고 설명했다.

HD현대미포 관계자는 "친환경 기술력과 납기 신뢰도를 우선시하는 선사들의 발주 문의가 이어지고 있다"며 "압도적인 기술력을 바탕으로 쇄빙선 등 신규 시장 개척에도 적극 나서겠다"고 말했다.





