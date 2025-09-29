본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

과학

배경훈 장관, 광화문우체국 현장 점검…“추석 앞두고 국민 불편 최소화 당부”

박유진기자

입력2025.09.29 14:34

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

집배원 PDA·ATM 작동 상황 점검…현장 직원 격려
“26일 발생한 전산 장애, 28일 금융시스템 복구 완료”

배경훈 과학기술정보통신부 장관. 연합뉴스

배경훈 과학기술정보통신부 장관. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

배경훈 과학기술정보통신부 장관이 29일 서울 종로구 광화문우체국을 찾아 국가정보자원관리원 화재로 인한 시스템 장애 복구 현장을 점검했다. 배 장관은 추석 연휴를 앞두고 국민 불편이 최소화될 수 있도록 대민서비스에 만전을 기해달라고 당부했다.


배 장관은 우체국 금융·우편 서비스 복구 경과와 향후 대응계획을 점검한 후, 집배원들이 사용하는 배달시스템(PDA)과 현금자동입출금기(ATM)의 정상 작동 여부를 직접 확인했다. 이어 금융·우편창구 업무 상황을 점검하며 국민들이 실질적으로 불편을 겪지 않는지를 살폈다.

배 장관은 현장 직원들에게 "여러분의 노력 덕분에 시스템 복구라는 어려운 상황 속에서도 국민들께 서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 감사를 전했다. 그러면서 "추석 연휴를 앞둔 시점에서 국민 불편을 최소화할 수 있도록 다 같이 힘써주시길 부탁드린다"고 당부했다.


앞서 지난 26일 대전 국가정보자원관리원 화재로 우체국 전산시스템 일부가 마비됐다. 과기정통부와 우정사업본부는 주말 동안 24시간 복구체제를 가동해 28일 오후 9시 금융시스템을 정상화했으며, 우편서비스는 과거 시스템을 재가동해 우편물 배달, 종적조회, 소포·국제우편 업무 등을 처리하고 있다. 일부 장애 우체국 서비스에 대해서는 복구 작업을 이어가고 있다.




박유진 기자 genie@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난리난 가성비 제수용품 2만원 짜리가 다이소에선 5000원…추석 앞두고 난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

360만 유튜버 '슈카', '노무현 조롱' 일베 합성 로고 사용 논란

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

결국 열흘만에 중단…'고장투성이' 한강버스, 한달간 못타요

국회 증감법 오늘 처리 수순…여야, 명절 전 극한 대치

새로운 이슈 보기