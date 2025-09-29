본문 바로가기
경찰청장 대행 "보이스피싱 범죄 확산세 반드시 꺾을 것"

임춘한기자

입력2025.09.29 13:39

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
경찰 고위직 인사 후 '첫 지휘부 회의'

유재성 경찰청장 직무대행은 29일 "급격히 증가하고 있는 보이스피싱 범죄의 확산세를 반드시 꺾고, 피해 감소를 목표로 경찰의 수사 역량을 집중하겠다"고 밝혔다.


유재성 경찰청장 직무대행이 발언을 하고 있다. 경찰청

유재성 경찰청장 직무대행이 발언을 하고 있다. 경찰청

유 직무대행은 이날 전국 경찰 지휘부 화상회의에서 "오늘부터 전기통신금융사기 통합대응단'이 운영을 시작하고, 조만간 시·도청에는 400여명 규모의 피싱 범죄 전담수사팀도 만들어진다"며 "범죄조직까지 끝까지 추적해 검거하겠다"고 말했다.

유 직무대행은 "스토킹·교제폭력 등 관계성 범죄, 미성년자 약취·유인 등 범죄로부터 사회적 약자가 보호받을 수 있도록, 관서장이 중심이 되어 사건 처리 전반을 점검·관리하겠다"고 밝혔다.


유 직무대행은 "이제 최장 열흘간 이어지는 추석 연휴가 시작된다"며 "특별 치안 대책 기간 중요 범죄에 대한 예방 활동과 대응을 강화하겠다"고 말했다.


유 직무대행은 "경찰 개혁을 위한 노력에도 박차를 가하겠다"며 "자치경찰제는 자치경찰기획단을 중심으로 우리의 실정에 맞는 최적의 안과 시범운영 등 구체적인 로드맵을 마련해 추진하겠다"고 밝혔다.

유 직무대행은 검찰개혁에 대해서는 "경찰은 수사는 권한이 아닌 책임과 의무라는 마음으로 오로지 국민 권익의 관점에서 관련 논의에 임하겠다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

