본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

문화일반

CGV '용산 SCREEN X관' 업그레이드…운영 재개

이종길기자

입력2025.09.29 12:24

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

좌·우 스크린에 초고해상도 프로젝터 적용

CGV '용산 SCREEN X관' 업그레이드…운영 재개
AD
원본보기 아이콘

CGV는 세계 최초 4면 SCREEN X관인 '용산 SCREEN X관'을 업그레이드해 다음 달 2일 선보인다고 29일 밝혔다.


지난 1월 첫선을 보인 용산 SCREEN X관은 기존 좌·우·정면 스크린에 천장까지 확장한 세계 최초 4면 상영관이다. 돌비 애트모스를 도입하고, 전 좌석을 리클라이너로 구성해 영화 관람 몰입도를 끌어올렸다.

이번 업그레이드의 핵심은 영상 품질 향상이다. 좌·우 스크린에 초고해상도 3Chip-DLP(4K Laser) 프로젝터를 적용하고, 천장 스크린을 동일 재질로 교체했다. 더 선명해진 화질, 풍부한 색감, 향상된 명암비를 기대할 수 있다. 연내 영등포·왕십리·홍대 지점의 SCREEN X관도 순차 업그레이드할 예정이다.


고재수 CGV 시네마사업본부장은 "하반기 개봉 예정인 '아바타: 불과 재', '위키드: 포 굿' 등 기대작을 최적의 환경에서 만끽하시길 바란다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

당근·오렌지에 '이것' 넣으면 뱃살 쏙… SNS서 화제인 '마법의 음료'

'포스트 엔비디아' 직면…젠슨 황 "美中 반도체 격차 '나노 초'"

윤석열, 내란재판 또 불출석…尹측 "지난주 재판 이후 구토·현기증 이어져서"

새로운 이슈 보기