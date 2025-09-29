본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

여주시, 남한강 물결따라 마음이 출렁이는 '여주 힐링 버스킹'

이종구기자

입력2025.09.29 11:41

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

여주시, 10월 2일 MBC플러스 '피크닉 라이브 소풍' 공연 진행

경기 여주시는 오는 10월 2일 오후 6시에 여주 남한강 출렁다리 북단 잔디광장에서 MBC플러스 음악 프로그램 '피크닉 라이브 소풍' 공연을 진행한다고 29일 밝혔다.

MBC플러스 음악 프로그램 '피크닉 라이브 소풍'. 여주시 제공

MBC플러스 음악 프로그램 '피크닉 라이브 소풍'. 여주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 공연은 스튜디오를 벗어나 자연 속에서 진행되는 힐링 버스킹으로, 시민들이 가을밤 남한강을 배경으로 실력파 뮤지선들의 라이브 공연을 가까이에서 즐길 수 있도록 마련됐다.


이날 공연에는 가수 이무진, 나윤권, 오마이걸 유빈, 유성은 등이 출연해 감미로운 라이브 무대를 선보일 예정이며, 오후 6시부터 본 촬영이 진행된다. 본 방송은 10월 24일 오후 6시에 MBC플러스를 통해 전국에 방영된다.

여주시는 이번 공연을 통해 ▲여주 남한강 출렁다리라는 지역 대표 관광지 홍보 ▲시민들에게 현장감 있는 문화 향유 기회 제공 ▲온라인 클립 확산을 통한 관광 여주 이미지 제고 등 다각도의 성과를 기대하고 있다.


여주시는 이번 공연을 단순한 방송이 아닌 시민 모두가 어울려 즐기는 가을밤 음악 소풍으로 준비했다. 누구나 자유롭게 방청할 수 있으며, 음악과 자연풍광이 어우러진 특별한 힐링의 시간을 선사할 예정이다.


이충우 여주시장은 "여주 남한강 출렁다리의 미디어파사드가 음악과 어우러져 시민들께 특별한 가을밤을 선사할 수 있어 매우 뜻깊다"라며 "이번 피크닉 라이브 소풍은 여주의 자연 속에서 잠시 일상을 내려놓고, 가을의 여유와 힐링을 함께 나누는 자리"라고 말했다. 이어 "앞으로도 여주시는 시민의 삶을 환하게 비추는 문화·관광의 도시로 성장해 나가겠다"라고 덧붙였다.




여주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장인들 '네이트온' 갈아타나 "카카오톡보다 훨씬 편해"…'친구탭'에 뿔난 직장... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"의사 면허 걸겠습니다" 자신 있게 말하던 S대 출신 전문의, 알고 봤더니

K여권파워 믿다간 낭패…유럽서 공항 대기시간 길어져, 무슨 일?

카카오톡에 불만 커진 직장인들 "네이트온 갈아탈까?"

"니하오 유커" 오늘부터 100만명 이상 몰려온다

당근·오렌지에 '이것' 넣으면 뱃살 쏙… SNS서 화제인 '마법의 음료'

'포스트 엔비디아' 직면…젠슨 황 "美中 반도체 격차 '나노 초'"

윤석열, 내란재판 또 불출석…尹측 "지난주 재판 이후 구토·현기증 이어져서"

새로운 이슈 보기