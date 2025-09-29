최윤 OK금융 회장, OKIS 문화제 찾아 재일교포 학생 격려

해마다 참석…'교육이 日서 인정받는 원동력' 신념

최윤OK금융그룹 회장이 올해도 세계 최초 재외한국학교인 '오사카금강 인터내셔널 스쿨(OKIS)'에서 열린 문화제에 참석해 재일교포 학생들을 응원했다.

최윤 OK금융그룹 회장(앞줄 왼쪽 세번째)이 '2025 OKIS 중고등학교 문화제'에 참석해 학생들과 기념촬영을 하고 있다. OK금융그룹 AD 원본보기 아이콘

29일 OK금융그룹에 따르면 최 회장은 이달 일본 오사카 금강학교에서 열린 '2025 OKIS 중·고등학교 문화제'에 자리했다. 행사에서 학생들은 전통무용, 합창, 연극 등 다양한 무대를 선보이며 서로를 격려했다.

최 회장은 현장에서 "학생들이 올바른 가치관을 품고 성장하는 모습을 느낄 수 있었다"며 "앞으로도 자신감과 성취감을 바탕으로 한·일 양국을 넘어 세계 무대에서 당당히 꿈을 펼치길 바란다"고 말했다.

문화제에 앞서 그는 '2025 금강마당'을 성공적으로 이끈 학부모회 대표들과 만남을 갖고 감사 인사를 전하기도 했다.

최 회장은 2019년 금강학교 이사장에 취임한 이후 입학식, 졸업식, 체육대회, 학술문화제 등 주요 행사에 매년 참석하며 학생들과 교류해왔다.

재일교포 3세로 일본 나고야에서 태어난 그는 "교육만이 일본 사회에서 당당히 인정받는 원동력"이라는 신념을 갖고 있다. 이 같은 신념 아래 대한민국 제1호 재외한국학교인 금강학교의 이사장으로서, 후배들이 뿌리를 한국인으로 분명히 인식할 수 있도록 힘쓰고 있다.

그는 존폐 위기에 놓였던 금강학교의 혁신에도 앞장섰다. 학교 이름을 '오사카 금강학교'에서 '오사카금강 인터내셔널 스쿨(OKIS)'로 바꾸고, 교가를 제작해 기증했으며 교복·엠블럼·교기·외벽 간판·스쿨버스 디자인까지 새롭게 정비했다. 또한 외국어 중심 수업(이머전 프로그램)을 도입하는 등 교육과정을 개편하고, 인조잔디 운동장과 체육관 냉난방기를 설치하는 등 교육 인프라도 개선했다.

이 같은 노력의 결과, 한때 190명대까지 줄었던 학생 수는 12년 만에 300명대를 회복했다.

최윤 OK금융그룹 회장이 2025 OKIS 중고등학교 문화제에 참석한 최윤 OK금융그룹 회장이 학생들에게 인사말을 하고 있다. OK금융그룹 원본보기 아이콘





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>