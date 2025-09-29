경제학자들, 파월 후임으로 '월러' 가장 선호…유력은 '해싯'

응답자 39% "해싯 가장 유력"

월러·마이런이 뒤 이어

베팅 시장선 유력 후보로 월러 꼽아

경제학자들이 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed) 제롬 파월 의장 후임으로 크리스토퍼 월러 Fed 이사를 가장 선호한다는 설문조사 결과가 나왔다.

파이낸셜타임스(FT)는 미국 시카고대 부스 경영대학원과 진행한 경제학자 대상 설문조사 결과, 설문에 응답한 44명 중 82%가 차기 Fed 의장으로 월러 이사를 가장 선호했다고 28일(현지시간) 보도했다. 하지만 그가 실제로 파월 의장의 뒤를 이을 것이라고 예상한 경우는 전체 응답자의 20%에 그쳤다.

학계는 월러 이사가 차기 Fed 의장으로 가장 적임자라고 평가하면서도, 트럼프 대통령이 본인의 정책에 협조할 인사를 고를 가능성이 크다는 이유로 실제 임명 가능성은 작게 보고 있는 셈이다.

경제학자들이 예상한 가장 유력한 차기 의장은 케빈 해싯 백악관 국가경제위원회(NEC) 위원장이었다. 응답자 중 39%가 해싯 차기 의장이 될 가능성이 높은 인물로 꼽았다. 이어 월러 이사와 스티븐 마이런 신임 Fed 이사가 각 20%로 많았다.

다만 마이런 이사를 차기 의장으로 선호한다는 사람은 아무도 없었다. 마이런 이사는 도널드 트럼프 대통령이 조기 사임한 아드리아나 쿠글로 전 이사의 후임으로 지명한 인사다.

FT는 "경제학자들이 원하는 인물과 실제로 의장이 될 것으로 예상하는 인물 사이의 괴리는 트럼프 대통령이 Fed에 가한 강력한 압박을 반영한다"고 풀이했다.

트럼프 대통령은 취임 이후 줄곧 Fed에 금리 인하를 압박하며 이를 거부한 파월 의장을 향해 '바보', '멍청이'라는 표현도 서슴지 않았다. 파월 의장 해임을 시도하기도 한 트럼프 대통령은 전 Fed 이사 케빈 워시, 해싯 국가경제위원장, 월러 이사 등을 차기 의장 후보군으로 선호해왔다. FT는 트럼프 대통령이 차기 Fed 의장을 선택할 때 '충성심'과 '공격적인 금리 인하 의지'를 필수 요건으로 삼고 있다고 전했다

베팅 시장에서는 월러 이사를 가장 유력한 후보로 보고 있다. 해싯 위원장이 근소한 차이로 뒤를 잇고 있다.





