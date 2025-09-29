본문 바로가기
양주시, 추석 연휴 산불방지 특별대책기간 맞이 산불 예방 캠페인 실시

이종구기자

입력2025.09.29 11:00

경기 양주시가 최근 불곡산 입구에서 성묘객과 등산객을 대상으로 산불 예방 캠페인을 실시했다.

강수현 양주시장 등 관계자들이 최근 불곡산 입구에서 성묘객과 등산객을 대상으로 산불 예방 캠페인을 실시하고 있다. 양주시 제공

캠페인에서는 ▲산림 내 흡연·취사 금지 ▲산림 인접지 쓰레기 및 영농부산물 소각 금지 ▲산림 내 화기물 소지 금지 등 산불예방 수칙이 담긴 홍보물품을 배부하고, 주요 길목에 산불조심 현수막을 설치했다.


시는 성묘객과 등산객이 늘어나는 추석 연휴 산불 위험에 대비해 지난 22일부터 10월 9일까지 산불방지 특별대책 기간으로 정하고, 산불 예방 홍보 활동을 집중 전개할 계획이다.

강수현 양주시장은 "대부분의 산불이 부주의로 발생한다"며 "추석 연휴 동안 양주를 찾는 성묘객과 등산객 모두 산림과 환경 보호를 위해 산불 예방 수칙을 지켜 달라"고 당부했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
