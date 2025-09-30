연 4%대 최저금리로 투자금을 4배까지...반대매매 위기도 당일 해결

개인투자자들 사이에서 주식자금대출인 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

하지만 언제나 방법은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지키고 있는 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

[업계 1위 하이스탁론 바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113]

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

HJ중공업 HJ중공업 097230 | 코스피 증권정보 현재가 27,600 전일대비 1,700 등락률 +6.56% 거래량 7,462,620 전일가 25,900 2025.09.30 10:59 기준 관련기사 같은 기회를 더 크게 잡으려면? 연 4%대 최저금리로 4배 투자금 활용연 4%대 부담 없는 금리로 4배 레버리지는 물론 신용미수대환까지연 4%대 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close , 삼성중공업 삼성중공업 010140 | 코스피 증권정보 현재가 21,900 전일대비 550 등락률 +2.58% 거래량 2,079,726 전일가 21,350 2025.09.30 10:59 기준 관련기사 삼성중공업, 원유운반선 2척 수주…2373억원 규모같은 기회를 더 크게 잡으려면? 연 4%대 최저금리로 4배 투자금 활용삼성중공업, AI 자율운항 기술 '첫 태평양 실증' 성공 전 종목 시세 보기 close , 쿠콘 쿠콘 294570 | 코스닥 증권정보 현재가 41,400 전일대비 2,300 등락률 -5.26% 거래량 208,478 전일가 43,700 2025.09.30 10:59 기준 관련기사 [클릭 e종목]"쿠콘, 글로벌 결제·스테이블코인 신사업 확대"쿠콘, 현대해상 외국인보험 청약서류 등록간소화 체계구축[클릭 e종목]"쿠콘, 지역화폐에 스테이블코인 시장까지" 전 종목 시세 보기 close , LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 353,000 전일대비 1,500 등락률 +0.43% 거래량 44,964 전일가 351,500 2025.09.30 10:59 기준 관련기사 코스피, 2% 넘게 하락하며 3380선으로 밀려…"관세협상 난항 우려"연휴 앞두고 숨 고르는 코스피, 연이틀 3470선…코스닥도 하락코스피, AI 랠리·강달러 부담에 3460선 후퇴…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 close , 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 215,500 전일대비 500 등락률 +0.23% 거래량 116,041 전일가 215,000 2025.09.30 10:59 기준 관련기사 가상 도심서 자율주행 기술 겨뤘다…현대차 '자율주행 챌린지' 개최후진하다 주차장 기둥에 '쓱'…흠집, 하루 기다리니 스스로 사라졌다'아빠차, 오빠차, 내 차'…40년 국민세단 쏘나타의 변천사 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>